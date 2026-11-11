Pronostico Austria-Irlanda, la nazionale di Rangnick va a caccia del tris

Comparazione quote: Austria-Irlanda segno 1

Mancano due sole partite al termine della fase a gironi e, dunque, questa sfida potrebbe già risultare decisiva per il destino di entrambe le squadre.

L’Austria, vincendo, avrebbe praticamente la promozione in tasca perché, qualora dovesse essere agganciata in testa dal Kosovo (ma Arnautovic e compagni dovrebbero perdere l’ultima contro Israele) sarebbe comunque prima perché in vantaggio negli scontri diretti. L’Irlanda si gioca invece il possibile sorpasso. Avendo pareggiato l’andata a Dublino (2-2), se riuscisse a battere l’Austria la raggiungerebbe al comando della classifica passando in vantaggio negli scontri diretti. Però dovrebbe poi battere il Kosovo nell’ultima partita a disposizione. L’Austria in casa non ha però fin qui sbagliato un colpo avendo liquidato con un doppio 3-1, nelle prime due giornate, le pratiche Israele e Kosovo.

L’Irlanda nelle prime due gare giocate in trasferta ha prima perso (0-1) in Kosovo e ha poi vinto (3-0) contro Israele. Le quote concedono maggior fiducia al segno 1 e questa, almeno sulla carta, sembra la scelta più giusta. Il successo austriaco è in lavagna a 1.60 su Eplay24, a 1.55 su Snai e Sisal.