Nations League, doppia tra Wembley e San Siro: gol al centro dei pronostici
Inghilterra-Croazia e Italia-Francia compongono la prima doppia del giovedì: almeno quattro reti a Wembley e una ripresa con entrambe le nazionali a segno a Milano
Inghilterra-Croazia: Over 3,5
L’Inghilterra ha segnato 14 reti nelle prime quattro giornate del girone, comprese le sette realizzate contro la Croazia all’andata. Numeri che sostengono una lettura offensiva del ritorno, pur senza rendere automatico un altro risultato largo. L’Over 3,5 richiede almeno quattro gol complessivi: può maturare attraverso il contributo di entrambe oppure con una nuova prova realizzativa degli inglesi.
Pronostico: Over 3,5, quota indicativa 2,20.
Italia-Francia: Gol secondo tempo
Il precedente di ottobre offre uno spunto preciso: l’1-1 maturò interamente dopo l’intervallo, con il vantaggio francese e la risposta italiana. La scelta ripropone quello scenario nella ripresa, indipendentemente dal punteggio dei primi 45 minuti. Occorre dunque almeno una rete per ciascuna nazionale nel secondo tempo: due gol della stessa squadra non sarebbero sufficienti.
Pronostico: Gol secondo tempo, quota indicativa 3,00.
Riepilogo della doppia
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Inghilterra-Croazia: Over 3,5, quota 2,20.
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Italia-Francia: Gol secondo tempo, quota 3,00.
Moltiplicatore indicativo: 6,60.
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