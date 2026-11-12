Da Smirne a Praga, una doppia che cerca reti e una ripresa movimentata

Pronostico: Gol + Over 2,5, quota indicativa 1,73.

Repubblica Ceca-Spagna: Over 2,5 secondo tempo

La Spagna arriva con quattro vittorie e dodici gol nelle prime quattro giornate, mentre la Repubblica Ceca ha subito dieci reti nello stesso periodo. La produzione spagnola è il punto di partenza della scelta, che richiede però qualcosa di più specifico di una partita ricca di gol: almeno tre devono arrivare nella sola ripresa. È quindi una selezione ambiziosa, legata anche all’andamento del punteggio all’intervallo.

Pronostico: Over 2,5 secondo tempo, quota indicativa 3,05.

Riepilogo della doppia

Turchia-Belgio: Gol + Over 2,5, quota 1,73.

Repubblica Ceca-Spagna: Over 2,5 secondo tempo, quota 3,05.

Moltiplicatore indicativo: 5,28.