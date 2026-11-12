Da Smirne a Praga, una doppia che cerca reti e una ripresa movimentata
Turchia-Belgio e Repubblica Ceca-Spagna è la nostra doppia selezionata, con una combinazione che unisce Gol + Over 2,5 nella prima partita e almeno tre reti dopo l’intervallo nella seconda
Turchia-Belgio: Gol + Over 2,5
La Turchia ha incassato undici reti nelle prime quattro giornate, segnando nelle due sconfitte contro l’Italia. Il pronostico punta sulla possibilità che i padroni di casa trovino nuovamente la porta, all’interno di una gara con almeno tre gol. Il 3-0 belga dell’andata sostiene l’ipotesi delle reti, ma ricorda anche il principale ostacolo della combinazione: serve necessariamente il contributo offensivo turco.
Pronostico: Gol + Over 2,5, quota indicativa 1,73.
Repubblica Ceca-Spagna: Over 2,5 secondo tempo
La Spagna arriva con quattro vittorie e dodici gol nelle prime quattro giornate, mentre la Repubblica Ceca ha subito dieci reti nello stesso periodo. La produzione spagnola è il punto di partenza della scelta, che richiede però qualcosa di più specifico di una partita ricca di gol: almeno tre devono arrivare nella sola ripresa. È quindi una selezione ambiziosa, legata anche all’andamento del punteggio all’intervallo.
Pronostico: Over 2,5 secondo tempo, quota indicativa 3,05.
Riepilogo della doppia
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Turchia-Belgio: Gol + Over 2,5, quota 1,73.
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Repubblica Ceca-Spagna: Over 2,5 secondo tempo, quota 3,05.
Moltiplicatore indicativo: 5,28.
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