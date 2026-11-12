Chi sarà il capocannoniere della Serie A? Malen, Varela, Thuram... Ecco le quote

Si sta segnando tanto in Serie A e anche i cosiddetti bomber “di provincia” si stanno mettendo in luce. Uno di loro, Antonio Raimondo , è ai box per infortunio e non potrà incrementare a breve il suo bottino di gol che è di 8 reti. Esattamente come Donyell Malen , che era e resta il favorito dei bookmaker per vincere il titolo di capocannoniere della Serie A 2026/27 .

Comparazione quote: Malen capocannoniere Serie A

Il bomber della Roma si gioca top scorer a quota 2.40 su Eplay24, Sisal e Snai. L’olandese però ha concorrenza, eccome.

Se il campionato finisse oggi, sarebbe infatti Gustavo Varela il re dei bomber del nostro campionato. L’attaccante del Monza ha realizzato 9 reti, tutte all’interno dell’area di rigore. Un vero rapace che farebbe comodo a molti e, chissà, per questo motivo potrebbe anche cambiare squadra già a gennaio. Juric farà gli scongiuri... intanto, ad oggi, il portoghese si gioca capocannoniere del campionato a 7.50 su Eplay24, NetBet e Snai.

Nel consueto saliscendi delle quote, va segnalato il crollo della valutazione assegnata a Nikola Krstovic. Il montenegrino (in precedenza si trovava anche a 75!) sta segnando a raffica con la maglia dell’Atalanta e, al momento, in lavagna ha “agguantato” la coppia-gol dell’Inter formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Per ciascuno di loro, la quota da capocannoniere è pari a 9.

Nè Hojlund nè Gonçalo Ramos fin qui hanno dimostrato doti da goleador. Potranno raggiungere la doppia cifra ma difficile immaginarli sul trono dei bomber. Anche i bookmaker sembrano crederci poco, se proprio si vuole guardare altrove allora una fiche si può piazzare sull’ottimo Tasos Douvikas, che paga circa 15.volte la posta.