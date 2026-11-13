Il Kosovo di Muriqi può battere Israele? Ecco cosa dicono le quote

Comparazione quote: Kosovo-Israele segno 1

Il Kosovo, che ha gli stessi punti in classifica (5) dell’Irlanda (ed è al momento in vantaggio sulla nazionale britannica avendo vinto il primo match per 1-0), in attesa di incontrare di nuovo l’undici di Dublino, può portarsi a +3 sulla diretta concorrente battendo, a Pristina, Israele. Ecco quote e pronostico di Kosovo-Israele, in programma sabato 14 novembre alle ore 15.00.

Israele ultimo in classifica con 2 soli punti all’attivo, conquistati nelle ultime due esibizioni proprio contro il Kosovo prima (0-0) e in casa dell’Irlanda (1-1) poi. Anche la nazionale slava è reduce da due pareggi di fila, oltre a quello a reti inviolate appena ricordato contro Israele c’è quello, molto più di valore, arrivato nell’ultimo turno, casalingo, contro l’Austria. Un 1-1 maturato nella ripresa con il vantaggio al 70’ dei padroni di casa (rete di Asllani) e pareggio austriaco a 5’ dallo scadere. L’occasione per puntare a una prestigiosa promozione (o almeno provarci) è davvero ghiotta per lasciarsela sfuggire e Israele sembra un avversario alla portata di un Kosovo sicuramente più motivato. In sintonia con le quote fiducia al segno 1: si gioca a 1.85 su Eplay24, a 1.80 su Betsson, a 1.78 su Eurobet.