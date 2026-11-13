Olanda e Grecia a viso aperto, Scozia e Islanda cercano il colpo
La tripla della giornata abbina il Gol di Olanda-Grecia alla vittoria della Scozia senza reti subite e al successo esterno dell’Islanda
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Olanda-Grecia: entrambe a segno
L’Olanda ha segnato e subito gol in tutte le prime quattro partite del girone. Il 2-2 dell’andata ha mostrato anche la capacità della Grecia di rispondere agli attacchi degli Oranje, senza limitarsi a difendere.
Le due nazionali si presentano appaiate a otto punti. L’assenza di van Dijk toglie agli olandesi un riferimento difensivo, mentre il fattore campo dovrebbe favorirne l’iniziativa. Il Gol interpreta una sfida nella quale entrambe hanno argomenti per trovare la rete.
Pronostico: Gol, quota indicativa 1,68.
Scozia-Macedonia del Nord: successo scozzese senza gol al passivo
La Macedonia del Nord arriva con quattro sconfitte e nessuna rete segnata nel girone. La Scozia ha già vinto il confronto d’andata per 2-0 e ritrova McTominay e Adams tra i convocati, recuperando soluzioni utili per gli inserimenti e la finalizzazione.
I padroni di casa devono alimentare la rincorsa al secondo posto. La combinazione tra successo scozzese e porta inviolata si basa soprattutto sulle difficoltà offensive degli ospiti, più che su una continuità difensiva della Scozia ancora da consolidare.
Pronostico: 1 + No Gol, quota indicativa 1,58.
Bulgaria-Islanda: fiducia agli ospiti
L’Islanda ha costruito il proprio primato su sette reti segnate e una sola subita nelle prime quattro giornate. Il 3-0 dell’andata rappresenta un riferimento favorevole, ma conta soprattutto la continuità mostrata nel proteggere la propria porta.
La Bulgaria ha reagito battendo il Lussemburgo 2-0 e affronta quindi questa gara con maggiore fiducia. Resta però più convincente il rendimento complessivo islandese: organizzazione e capacità di concedere poco sostengono la scelta del successo esterno.
Pronostico: 2, quota indicativa 1,87.
Riepilogo della tripla
Olanda-Grecia: Gol, quota 1,68.
Scozia-Macedonia del Nord: 1 + No Gol, quota 1,58.
Bulgaria-Islanda: 2, quota 1,87.
Moltiplicatore indicativo: 4,96.
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