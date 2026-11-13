Tre attacchi sotto esame: il No Gol guida la tripla europea
Le difficoltà realizzative orientano le scelte della giornata: No Gol in Slovenia-Svizzera e Lussemburgo-Estonia, Azerbaigian vincente senza subire reti in Liechtenstein
Slovenia-Svizzera: pesa l’assenza di Šeško
La Svizzera ha incassato un solo gol nelle prime quattro giornate, mostrando una tenuta difensiva che sostiene la scelta del No Gol. La Slovenia deve invece rinunciare a Šeško, perdendo un riferimento importante per attaccare la profondità e finalizzare.
Agli elvetici basta un pareggio per assicurarsi il primo posto: una situazione che può favorire una gestione attenta degli spazi. La selezione richiede che almeno una delle due nazionali rimanga senza segnare, indipendentemente dall’esito finale.
Pronostico: No Gol, quota indicativa 1,68.
Lussemburgo-Estonia: pochi segnali dagli attacchi
Il Lussemburgo non ha segnato nelle ultime tre partite del girone. Le assenze di Sinani e Barreiro riducono ulteriormente le possibilità di costruire occasioni, anche se il ritorno di Jans restituisce un riferimento alla squadra.
L’Estonia arriva invece da tre gare consecutive senza subire gol e ha già vinto l’andata per 1-0. La combinazione tra compattezza ospite e difficoltà realizzative dei padroni di casa rende il No Gol una lettura coerente con il rendimento recente.
Pronostico: No Gol, quota indicativa 1,65.
Liechtenstein-Azerbaigian: ospiti avanti, con la porta inviolata
Il Liechtenstein è ancora senza reti nelle due partite disputate nel girone e deve fare a meno del capitano Nicolas Hasler, assenza che riduce le risorse a disposizione nella costruzione del gioco.
L’Azerbaigian ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due uscite della competizione. Lo 0-0 dell’andata segnala però che servirà maggiore precisione per trasformare il vantaggio tecnico in una vittoria: la scelta abbina il segno 2 a un’altra partita senza gol subiti.
Pronostico: 2 + No Gol, quota indicativa 1,63.
Riepilogo della tripla
Slovenia-Svizzera: No Gol, quota 1,68.
Lussemburgo-Estonia: No Gol, quota 1,65.
Liechtenstein-Azerbaigian: 2 + No Gol, quota 1,63.
Moltiplicatore indicativo: 4,52.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS