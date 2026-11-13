Tre attacchi sotto esame: il No Gol guida la tripla europea

La Svizzera ha incassato un solo gol nelle prime quattro giornate , mostrando una tenuta difensiva che sostiene la scelta del No Gol. La Slovenia deve invece rinunciare a Šeško , perdendo un riferimento importante per attaccare la profondità e finalizzare.

Agli elvetici basta un pareggio per assicurarsi il primo posto: una situazione che può favorire una gestione attenta degli spazi. La selezione richiede che almeno una delle due nazionali rimanga senza segnare, indipendentemente dall’esito finale.

Pronostico: No Gol, quota indicativa 1,68.

Lussemburgo-Estonia: pochi segnali dagli attacchi

Il Lussemburgo non ha segnato nelle ultime tre partite del girone. Le assenze di Sinani e Barreiro riducono ulteriormente le possibilità di costruire occasioni, anche se il ritorno di Jans restituisce un riferimento alla squadra.

L’Estonia arriva invece da tre gare consecutive senza subire gol e ha già vinto l’andata per 1-0. La combinazione tra compattezza ospite e difficoltà realizzative dei padroni di casa rende il No Gol una lettura coerente con il rendimento recente.

Pronostico: No Gol, quota indicativa 1,65.

Liechtenstein-Azerbaigian: ospiti avanti, con la porta inviolata

Il Liechtenstein è ancora senza reti nelle due partite disputate nel girone e deve fare a meno del capitano Nicolas Hasler, assenza che riduce le risorse a disposizione nella costruzione del gioco.

L’Azerbaigian ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due uscite della competizione. Lo 0-0 dell’andata segnala però che servirà maggiore precisione per trasformare il vantaggio tecnico in una vittoria: la scelta abbina il segno 2 a un’altra partita senza gol subiti.

Pronostico: 2 + No Gol, quota indicativa 1,63.

Riepilogo della tripla

Slovenia-Svizzera: No Gol, quota 1,68.

Lussemburgo-Estonia: No Gol, quota 1,65.

Liechtenstein-Azerbaigian: 2 + No Gol, quota 1,63.

Moltiplicatore indicativo: 4,52.