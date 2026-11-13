Portogallo-Danimarca, altro show a Braga? Migliori quote e pronostico

Due notizie su tutte in casa Portogallo . L’addio alla nazionale di Cristiano Ronaldo , che pure era stato incluso tra i convocati per le ultime due sfide di Nations League , e la qualificazione ai quarti del torneo già messa in cassaforte. Un obiettivo raggiunto che permette al Ct Jorge Jesus di affrontare con più serenità il penultimo impegno, quello a Braga contro la Danimarca . Ecco il pronostico di Portogallo-Danimarca , in programma sabato 14 novembre alle 20.45.

Comparazione quote: Portogallo-Danimarca Goal

Un match a cui potrebbero prendere parte, dall’inizio o a gara in corso, anche due “new entry” della nostra Serie A: il bomber del Monza Gustavo Varela e il gioiello della Roma Rodrigo Mora. La classifica del girone vede i lusitani a punteggio pieno dopo quattro giornate, con 9 gol realizzati e 4 al passivo. Come detto, sono già certi del primo posto anche in caso di un posto nei quarti di finale con la Danimarca che “insegue” a quota 6 punti, ferme a 3 invece Norvegia e Galles. Portogallo e Danimarca tornano a sfidarsi a distanza di un mese e mezzo, a Copenaghen il Portogallo si impose per quattro reti a due al termine di un match spettacolare. Basti pensare che, in quell’occasione, si è vista la combo Goal 1° tempo+Goal 2° tempo, non esattamente una delle classi di esito più ricorrenti.

Fin qui la Danimarca ha “fatto il suo” battendo due volte il Galles, ora deve giocarsi la qualificazione negli ultimi 180 minuti contro Portogallo e Norvegia.

La nazionale lusitana resta un avversario temibile anche a obiettivo raggiunto: negli ultimi 22 match disputati ha perso soltanto 2 volte, una delle quali contro la Spagna campione del mondo.

La Danimarca ha affrontato il Portogallo anche nei quarti di finale dell’ultima edizione: la vittoria dei danesi per 1-0 all’andata (gol di Hojlund) fu pareggiata al ritorno dal Portogallo, 3-2, che poi dilagò nei tempi supplementari: 5-2. Il pronostico sorride alla nazionale di casa, una cui vittoria vale circa 1.50. Meno accreditato il 2 danese, con quote che oscillano tra 5.50 e 5.75.

La continuità realizzativa mostrata da Portogallo e Danimarca rende plausibile la scelta del Goal (segnano entrambe), offerto a 1.61 da Eplay24, a 1.60 da Bwin e BetFlag. L’Over 2,5, centrato dai lusitani nelle ultime tre partite, è proposto a 1.5o da Eplay24, a 1.47 da Eurobet e da Planetwin.