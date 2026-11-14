Pronostico Spagna-Inghilterra, la rivincita della finale di Euro 2024: Roja imbattuta da 43 partite di fila

No Lamine Yamal no party? Decisamente no. La Spagna , anche senza la sua stella, liquida per 2-0 la pratica Repubblica Ceca conquistando la quinta vittoria in cinque partite di Nations League . La nazionale di de la Fuente chiude la fase a gironi contro l'Inghilterra , che giovedì sera ha battuto la Croazia per 2-1. Ecco quote e pronostico di Spagna-Inghilterra , in programma domenica 15 novembre alle 20.45.

Comparazione quote: Spagna-Inghilterra Goal

Basta un pareggio alla Spagna per blindare il primo posto nel gruppo 3 della League A. La Roja si è aggiudicata lo scontro diretto di Wembley per 3-2, con grossi rimpianti dell'Inghilterra per il rigore del possibile 3-1 fallito dal Pallone d'Oro Harry Kane. La Spagna aveva vinto anche la precedente sfida con l'Inghilterra, decisamente più importante, imponendosi per 2-1 e laureandosi campione d'Europa.

Compito assai difficile per gli inglesi contro una corazzata che non perde da ben 43 partite di fila e non lascia intravedere punti deboli. L'1 per i bookie è assai probabile e vale 1.70 per Eplay24, 1.67 per Bet365, 1.65 per BetFlag. L'Inghilterra va a segno da 11 gare consecutive, dato che giustifica la scelta dell'esito Goal: a 1.61 su Eplay24 e Betsson, a 1.58 su Bwin.