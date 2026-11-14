Al San Nicola torna il derby dopo 4 anni! Ecco il pronostico di Bari-Foggia

Dal girone A ci si sposta al girone C dove, nel tardo pomeriggio, va in onda un derby pugliese , Bari-Foggia , che manca all’appello dal 26 febbraio 2022 (si giocava allo Zaccheria) e finito con un pareggio per 2-2 (in quella stagione il Bari poi vinse il campionato e fu promosso in serie B). Ecco il pronostico di Bari-Foggia .

Comparazione quote: Bari-Foggia segno 1

Stavolta la situazione vede comunque i “Galletti” abbastanza su in classifica (sono secondi ma a diverse lunghezze di distanza dal Potenza capolista) mentre il Foggia è in zona playout. Il Bari, insieme al Monopoli, vanta la miglior difesa del campionato (solo 9 reti subìte) mentre ci sono tante squadre che hanno fin qui segnato più delle 16 reti messe a segno dai biancorossi. Il Foggia risponde con 13 reti all’attivo e 16 al passivo e oggi dovrà giocare al San Nicola dove il Bari, in questa stagione, è ancora imbattuto (4 vittorie e 3 pareggi con una sola rete incassata).

In un derby tutto è possibile ma qui il segno 1 non sembra in discussione. Il successo del Bari è offerto a 1.60 da Eplay24, a 1.57 da Snai, a 1.50 da Planetwin.