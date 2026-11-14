La corsa ai gol passa da Braga e Solna

Ecco la giocata in dettaglio.

Kosovo-Israele: attacchi ancora da sbloccare

Tre gol segnati dal Kosovo, appena due da Israele nelle prime quattro giornate: il dato offensivo orienta verso una partita dal punteggio contenuto. Anche lo 0-0 dell’andata sostiene questa lettura. I padroni di casa inseguono il secondo posto e arrivano dall’1-1 con l’Austria, mentre gli israeliani devono recuperare terreno in classifica. Le motivazioni ci sono, ma finora entrambe hanno faticato a trasformarle in reti. L’Under 2,5 permette di comprendere anche un eventuale 1-1.

Pronostico: Under 2,5, quota indicativa 1,90.

Portogallo-Danimarca: qualità offensiva e assenze sulle fasce

Il Portogallo ha già conquistato l’accesso ai quarti, ma deve ancora assicurarsi il primo posto. La Danimarca ha invece bisogno di punti per difendere la seconda posizione. Le due nazionali hanno segnato in tutte le partite del girone e il confronto di Copenaghen si è chiuso con il 4-2 portoghese. Le assenze di Cancelo e Nuno Mendes riducono le alternative difensive dei padroni di casa. L’Over 2,5 segue la qualità degli attacchi senza vincolare la scelta al risultato finale.

Pronostico: Over 2,5, quota indicativa 1,48.

Svezia-Bosnia: il primato passa da Solna

La Svezia guida il girone con 10 punti, la Bosnia segue a 8: una vittoria permetterebbe agli scandinavi di chiudere il discorso promozione. Il recupero degli attaccanti offre soluzioni a Potter, anche se Kulusevski resta da gestire nel minutaggio. Le assenze difensive su entrambi i fronti rendono interessante una partita da almeno tre reti. La Svezia ha subito gol in entrambe le gare casalinghe del girone, mentre la Bosnia ha già dimostrato di poterla mettere in difficoltà nell’1-1 dell’andata.

Pronostico: Over 2,5, quota indicativa 1,55.

Riepilogo della terzina

Kosovo-Israele: Under 2,5 , quota indicativa 1,90 .

Portogallo-Danimarca: Over 2,5 , quota indicativa 1,48 .

Svezia-Bosnia: Over 2,5, quota indicativa 1,55.

Moltiplicatore complessivo indicativo: x4,36.