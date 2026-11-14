Belfast alza il muro, Bucarest e Linz cercano il terzo gol

L’Irlanda del Nord ha costruito il primo posto sulla difesa: nessun gol subito nelle quattro giornate del girone . A Belfast, però, la solidità non è bastata per vincere, come dimostrano gli 0-0 contro Ungheria e Georgia. L’Ucraina arriva da due sconfitte consecutive e ha segnato soltanto due reti nella competizione. Il bisogno di punti degli ospiti potrebbe modificare l’andamento della gara, ma i numeri recenti suggeriscono di restare sul totale contenuto. L’Under 2,5 comprende anche un pareggio con una rete per parte.

Pronostico: Under 2,5, quota indicativa 1,51.

Romania-Polonia: le difficoltà difensive pesano sul confronto

La Romania ha perso tutte le partite del girone, incassando 13 gol in quattro incontri. Il 6-0 dell’andata fotografa le difficoltà dei padroni di casa, ma non basta a rendere scontato un altro successo polacco. La squadra ospite ha infatti perso entrambe le trasferte della competizione e deve rinunciare allo squalificato Bednarek. Il ritorno di Lewandowski aggiunge invece qualità davanti. L’Over 2,5 tiene insieme la fragilità rumena e le assenze della Polonia, lasciando aperta anche l’ipotesi di una gara con entrambe a segno.

Pronostico: Over 2,5, quota indicativa 1,69.

Austria-Irlanda: punti importanti e precedenti ricchi di reti

L’Austria è prima con 8 punti e vuole avvicinare la promozione, mentre l’Irlanda può ancora rientrare nella corsa alla vetta. A Dublino il confronto è terminato 2-2; nelle due gare interne gli austriaci hanno battuto Israele e Kosovo con lo stesso risultato, 3-1. Le ulteriori assenze di Schlager e Prass complicano le scelte di Rangnick. L’Over 2,5 trova sostegno nel rendimento casalingo e nella difficoltà dell’Austria a mantenere la porta inviolata, finora mai riuscita nel girone.

Pronostico: Over 2,5, quota indicativa 1,77.

Riepilogo della terzina

Irlanda del Nord-Ucraina: Under 2,5 , quota indicativa 1,51 .

Romania-Polonia: Over 2,5 , quota indicativa 1,69 .

Austria-Irlanda: Over 2,5, quota indicativa 1,77.

Moltiplicatore complessivo indicativo: x4,52.