Sorrento-Monopoli, un posticipo povero di reti? Ecco cosa dicono le quote

Comparazione quote: Sorrento-Monopoli Under 2,5

Per la squadra allenata da Alberto Colombo quella dei clean sheet è diventata una piacevole abitudine: sono ben otto le partite chiuse con la rete inviolata da parte dei pugliesi. Di contro, il Monopoli in tredici partite ha segnato solo tredici gol, imponendosi come squadra regina del girone C in fatto di Under 2,5 con 10 uscite finora registrate.

Il Sorrento come detto è nel mezzo di un “digiuno" piuttosto lungo e il blackout si è manifestato anche sotto porta: appena due i gol segnati nelle ultime cinque partite giocate tra campionato e Coppa Italia Serie C.

Con queste premesse, il match si preannuncia non solo equilibrato ma, sulla carta, anche piuttosto povero di gol. L’Under 2,5 vale 1.51 per Eplay24, 1.50 per DomusBet e Planetwin.