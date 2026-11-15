La Francia cerca il riscatto: tre incroci per una quota vicina a 5

Cipro-Montenegro: spazio agli attacchi, con la classifica già definita

Montenegro primo e Cipro secondo hanno già raggiunto i rispettivi obiettivi. Gli isolani arrivano dall’1-1 in Armenia e sono imbattuti da quattro giornate; i montenegrini hanno appena superato 2-1 la Lettonia, ripetendo il punteggio con cui avevano vinto l’andata contro Cipro. Le squalifiche di Pileas e Savić modificano gli equilibri difensivi. Il Gol è una lettura sostenuta dal rendimento recente, anche se le possibili rotazioni rendono meno prevedibile una partita senza conseguenze sulla posizione finale.