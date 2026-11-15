La Francia cerca il riscatto: tre incroci per una quota vicina a 5
Il successo largo dei francesi, almeno tre reti a Osijek e il Gol in Cipro-Montenegro costruiscono la terzina della giornata, con moltiplicatore indicativo x4,84
Cipro-Montenegro: spazio agli attacchi, con la classifica già definita
Montenegro primo e Cipro secondo hanno già raggiunto i rispettivi obiettivi. Gli isolani arrivano dall’1-1 in Armenia e sono imbattuti da quattro giornate; i montenegrini hanno appena superato 2-1 la Lettonia, ripetendo il punteggio con cui avevano vinto l’andata contro Cipro. Le squalifiche di Pileas e Savić modificano gli equilibri difensivi. Il Gol è una lettura sostenuta dal rendimento recente, anche se le possibili rotazioni rendono meno prevedibile una partita senza conseguenze sulla posizione finale.
Pronostico: Gol, quota indicativa 1,80.
Francia-Turchia: il riscatto passa da una vittoria con margine
Il 3-1 subito dall’Italia ha complicato il percorso della Francia, che conserva comunque la possibilità di chiudere prima. La Turchia arriva invece da cinque sconfitte ed è già certa dell’ultimo posto. Il ritorno di Mbappé all’allenamento collettivo è un segnale favorevole per i francesi, pur senza confermarne ancora la presenza dall’inizio. Gli ospiti devono rinunciare allo squalificato Kabak. La scelta richiede una vittoria francese con almeno due reti di scarto, puntando sulla superiorità offensiva dei padroni di casa e sulle difficoltà turche.
Pronostico: Francia handicap -1,5, quota indicativa 1,62.
Croazia-Repubblica Ceca: le difese orientano verso l’Over
Sedici gol subiti dalla Croazia e dodici dalla Repubblica Ceca descrivono le difficoltà delle due retroguardie. Tutte le cinque partite croate nel girone hanno prodotto almeno tre reti, compreso il 2-1 dell’andata. I cechi devono inoltre rinunciare a Krejčí, squalificato dopo l’espulsione contro la Spagna. L’Over 2,5 consente di puntare sul totale senza rendere indispensabile una rete ospite. L’assenza di Kramarić e la possibilità per la Croazia di conservare il terzo posto pareggiando invitano comunque a non considerare automatico un incontro ricco di gol.
Pronostico: Over 2,5, quota indicativa 1,66.
Le scelte della terzina
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Cipro-Montenegro: Gol, quota 1,80.
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Francia-Turchia: Francia vincente con almeno due gol di scarto, quota 1,62.
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Croazia-Repubblica Ceca: Over 2,5, quota 1,66.
Moltiplicatore complessivo indicativo: x4,84.
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