Belgio-Italia, Mancini si gioca tutto contro De Bruyne: quote e pronostico

Si era detto, in sede di presentazione della sfida tra Italia e Francia , “o tutto o niente” e l’Italia, almeno per il momento, ha scelto il “tutto” battendo 3-1 i transalpini agganciandoli in testa al gruppo 1 della League A di Nations League .

Comparazione quote: Belgio-Italia Goal

Un 3-1 che ha regalato anche il Goal suggerito a chi voleva ipotizzare un esito diverso da quello che per le quote risultava più probabile (la vittoria dei “Bleus”). Per trasformare il “tutto” azzurro da momentaneo a definitivo la nazionale di Mancini deve riuscire ancora in un’altra impresa, quella di non perdere stasera l’ultima sfida, quella decisiva, contro il Belgio.

I “Diavoli Rossi” sono reduci dalla vittoria in Turchia (2-1) e sono, in classifica, un punto dietro all’Italia per cui agli Azzurri basterà anche un pareggio per staccare il biglietto per i quarti di finale di questa Nations League. Con la Francia che verosimilmente avrà ragione della Turchia basta davvero poco per intuire che è qui che ci si gioca la qualificazione.

Per l’Italia di nuovo “o tutto o niente” e di nuovo il Goal l’esito da considerare. Almeno una rete per parte in Belgio-Italia si gioca a 1.60 su Eplay24, a 1.55 su Planetwin, a 1.53 su Eurobet.