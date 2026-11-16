Pronostico Germania-Olanda, uno "spareggio" per accedere ai quarti di Nations League

Una situazione davvero delicata per la Germania che stasera, nell’ultima sfida della fase a gironi della sua Nations League , riceve l’Olanda avendo 3 punti in meno rispetto ai Tulipani e gli stessi punti della Grecia (che però è in vantaggio negli scontri diretti con i tedeschi).

Comparazione quote: Germania-Olanda Goal+Over 2,5

Per la nazionale di Klopp non basta solo vincere ma per qualificarsi ai quarti, in base al regolamento in caso di arrivo in parità di più squadre, deve anche fare un risultato migliore di quello della Grecia contro la Serbia. Ovviamente se la Grecia dovesse perdere con la Serbia alla Germania potrebbe bastare anche un pareggio per andare avanti nella competizione mentre il pareggio in entrambe le sfide in programma premierebbe l’undici ellenico e quello Orange. E, a proposito di pareggi, all’andata il match di Amsterdam si chiuse proprio con un 1-1 (vantaggio tedesco al 32’ e aggancio olandese in extremis al 92’) ma era un’altra situazione.

Stavolta anche l’importanza della posta in palio potrebbe condizionare il match. Per le quote si parte con il segno 1 che, offerto tra l’1.85 e l’190, gode dei maggiori favori del pronostico con Goal e Over 2,5 che sono invece in lavagna accompagnati da un premio molto più basso. La combo che lega Goal e Over 2,5 è offerta a 1.46 da Eplay24, NetBet e Vincitu.