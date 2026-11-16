Difese solide e una sfida da gol: la terzina vale x4,68

Peccato per il gol (inutile) della Turchia contro la Francia: sarebbero state due le terzine vincenti pubblicate nella giornata di domenica. Resta comunque il successo della proposta da 4.30 volte la posta in cui era inserito anche il pronostico di Belgio-Italia. Qui il dettaglio della terzina vincente .

Estonia - Bulgaria

L’Estonia arriva all’ultima giornata con due vittorie, tre pareggi e appena un gol subito. Il successo per 1-0 in Lussemburgo ha confermato la solidità di una squadra ancora matematicamente in corsa per il primo posto. La Bulgaria deve invece reagire allo 0-5 incassato contro l’Islanda, un risultato che ha evidenziato difficoltà nella gestione degli spazi. I padroni di casa segnano poco e devono fare i conti con le assenze offensive di Sappinen e Anier, ma organizzazione difensiva e fattore campo sostengono il segno 1.

Pronostico: 1, quota 1,95

Macedonia del Nord - Slovenia

La Slovenia difende il secondo posto e il punto di vantaggio sulla Scozia, impegnata in Svizzera. Il recente 0-0 contro la capolista conferma la tenuta degli sloveni, che all’andata avevano superato la Macedonia per 2-0. I padroni di casa hanno raccolto cinque sconfitte, con un solo gol segnato e dodici subiti. La squalifica di Bijol toglie un riferimento alla difesa ospite, ma il rendimento complessivo e l’importanza dei tre punti mantengono la Slovenia favorita.

Pronostico: 2, quota 1,48

Germania - Olanda

La Germania arriva dal 3-1 in Serbia e deve cercare il successo nello scontro diretto. L’Olanda può invece sfruttare gli spazi concessi dai tedeschi, forte di un attacco che ha segnato in tutte le giornate e del recente 7-0 contro la Grecia. Wirtz e Havertz offrono qualità ai padroni di casa, mentre Reijnders rappresenta una minaccia con i suoi inserimenti. La scelta abbina entrambe le squadre a segno ad almeno tre reti complessive: l’1-1 dell’andata, questa volta, non sarebbe sufficiente.

Pronostico: Gol + Over 2,5, quota 1,62

Riepilogo

ESTONIA - BULGARIA: 1 a1,95

MACEDONIA DEL NORD - SLOVENIA: 2 a1,48

GERMANIA - OLANDA: Gol + Over 2,5 a1,62

Moltiplicatore complessivo: x4,68