Promozioni e quarti nel mirino: tre sfide per una quota x5,14

Le Faroe devono vincere per scavalcare la Moldavia, avanti di due punti. Il percorso dei padroni di casa presenta un dato particolare: cinque pareggi, sempre con entrambe le squadre a segno , attraverso tre 1-1 e due 2-2. Gli ospiti possono accontentarsi del pareggio, ma arrivano dal successo per 2-1 sul Kazakistan e possono trovare spazi quando le Faroe alzeranno il ritmo. Il Gol permette di seguire questa lettura senza dipendere dalla vittoria di una delle due nazionali.

Pronostico: Gol, quota 2,05

Islanda - Lussemburgo

L’Islanda guida il girone con undici punti e arriva dal netto 5-0 ottenuto in Bulgaria. Il bilancio offensivo è di dodici reti in cinque partite, mentre il precedente dell’andata si è chiuso con un 3-0 a favore degli islandesi. Óskarsson e Gudjohnsen rappresentano i principali riferimenti contro un Lussemburgo reduce da quattro sconfitte consecutive. Le assenze di Thórdarson, Ingason e Magnússon impongono alcuni cambi, ma il potenziale offensivo dei padroni di casa sostiene l’Over 2,5, anche senza un contributo degli ospiti.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,73

Grecia - Serbia

La Grecia deve reagire al pesante 7-0 subito in Olanda e conserva la possibilità di raggiungere i quarti. Il confronto con la Serbia offre un’occasione concreta: gli ospiti hanno perso tutte e cinque le gare del girone, incassando undici reti. Alle difficoltà di rendimento si aggiungono le squalifiche di Dragojevic e Zivkovic. Con Pavlidis e Ioannidis attesi in attacco, i greci hanno le risorse per cercare il successo, pur dovendo ritrovare equilibrio dopo la battuta d’arresto di venerdì.

Pronostico: 1, quota 1,45

Riepilogo

FAROE - MOLDAVIA: Gol a 2,05

ISLANDA - LUSSEMBURGO: Over 2,5 a 1,73

GRECIA - SERBIA: 1 a 1,45

Moltiplicatore complessivo: x5,14