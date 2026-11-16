Promozioni e quarti nel mirino: tre sfide per una quota x5,14
Faroe e Moldavia si giocano il secondo posto, l’Islanda vuole chiudere in testa e la Grecia cerca una reazione contro la Serbia
Faroe - Moldavia
Le Faroe devono vincere per scavalcare la Moldavia, avanti di due punti. Il percorso dei padroni di casa presenta un dato particolare: cinque pareggi, sempre con entrambe le squadre a segno, attraverso tre 1-1 e due 2-2. Gli ospiti possono accontentarsi del pareggio, ma arrivano dal successo per 2-1 sul Kazakistan e possono trovare spazi quando le Faroe alzeranno il ritmo. Il Gol permette di seguire questa lettura senza dipendere dalla vittoria di una delle due nazionali.
Pronostico: Gol, quota 2,05
Islanda - Lussemburgo
L’Islanda guida il girone con undici punti e arriva dal netto 5-0 ottenuto in Bulgaria. Il bilancio offensivo è di dodici reti in cinque partite, mentre il precedente dell’andata si è chiuso con un 3-0 a favore degli islandesi. Óskarsson e Gudjohnsen rappresentano i principali riferimenti contro un Lussemburgo reduce da quattro sconfitte consecutive. Le assenze di Thórdarson, Ingason e Magnússon impongono alcuni cambi, ma il potenziale offensivo dei padroni di casa sostiene l’Over 2,5, anche senza un contributo degli ospiti.
Pronostico: Over 2,5, quota 1,73
Grecia - Serbia
La Grecia deve reagire al pesante 7-0 subito in Olanda e conserva la possibilità di raggiungere i quarti. Il confronto con la Serbia offre un’occasione concreta: gli ospiti hanno perso tutte e cinque le gare del girone, incassando undici reti. Alle difficoltà di rendimento si aggiungono le squalifiche di Dragojevic e Zivkovic. Con Pavlidis e Ioannidis attesi in attacco, i greci hanno le risorse per cercare il successo, pur dovendo ritrovare equilibrio dopo la battuta d’arresto di venerdì.
Pronostico: 1, quota 1,45
Riepilogo
-
FAROE - MOLDAVIA: Gol a 2,05
-
ISLANDA - LUSSEMBURGO: Over 2,5 a 1,73
-
GRECIA - SERBIA: 1 a 1,45
Moltiplicatore complessivo: x5,14
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS