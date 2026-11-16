Il cerchio del gruppo 4 di Nations League si chiude con il fanalino di coda Galles che riceve il Portogallo in una sfida che, a questo punto, ha davvero poco da dire. I lusitani con un punto sarebbero certi di finire al primo posto (in caso di arrivo in parità con la Danimarca adesso sarebbero in vantaggio i danesi avendo perso all’andata 2-4 ma essendosi imposti al ritorno 4-1) mentre al Galles l’ultimo posto non può levarglielo nessuno.