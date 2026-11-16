Pronostico Galles-Portogallo, per le quote sarà riscatto lusitano a Cardiff
Il cerchio del gruppo 4 di Nations League si chiude con il fanalino di coda Galles che riceve il Portogallo in una sfida che, a questo punto, ha davvero poco da dire. I lusitani con un punto sarebbero certi di finire al primo posto (in caso di arrivo in parità con la Danimarca adesso sarebbero in vantaggio i danesi avendo perso all’andata 2-4 ma essendosi imposti al ritorno 4-1) mentre al Galles l’ultimo posto non può levarglielo nessuno.
Comparazione quote: Galles-Portogallo segno 2
Questo sarebbe l’obiettivo minimo (peraltro sulla carta facilmente raggiungibile) ma, dopo il già ricordato ko casalingo (1-4) con la Danimarca, adesso per il Portogallo c’è anche da farsi perdonare questa imprevista e imprevedibile recente debàcle.
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