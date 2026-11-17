Restando in League B ma cambiando girone ci si sposta nel gruppo 2 dove stasera si decide, in un altro scontro diretto, chi sarà promossa e chi invece proverà a farlo passando attraverso lo spareggio. A Budapest, infatti, l’Ungheria (seconda con 10 punti) riceve l’Irlanda del Nord (imbattuta con 11 punti) e proverà a effettuare il sorpasso anche se l’undici britannico avrà a disposizione, evidentemente, due risultati su tre per restare prima in classifica. Ecco il pronostico di Ungheria-Irlanda del Nord: fischio d'inizio alle 20.45.