Pronostico Ungheria-Irlanda del Nord, Marco Rossi a caccia del sorpasso all'ultima curva
Restando in League B ma cambiando girone ci si sposta nel gruppo 2 dove stasera si decide, in un altro scontro diretto, chi sarà promossa e chi invece proverà a farlo passando attraverso lo spareggio. A Budapest, infatti, l’Ungheria (seconda con 10 punti) riceve l’Irlanda del Nord (imbattuta con 11 punti) e proverà a effettuare il sorpasso anche se l’undici britannico avrà a disposizione, evidentemente, due risultati su tre per restare prima in classifica. Ecco il pronostico di Ungheria-Irlanda del Nord: fischio d'inizio alle 20.45.
Comparazione quote: Ungheria-Irlanda del Nord segno 1
Si diceva dell’Irlanda del Nord imbattuta (3 vittorie e 2 pareggi) ma bisogna anche aggiungere che, finora, è riuscita anche a mantenere la propria porta inviolata (5 reti realizzate, nessuna subìta).
L’Ungheria di reti pure ne ha messe a segno 5 ma ne ha 2 al passivo. All’andata è finita 0-0, uno dei 4 Under 2,5 che entrambe le nazionali hanno fin qui collezionato.
Per le quote il segno 1 parte con i favori del pronostico: si gioca a 1.96 su Eplay24, a 1.92 su GoldBet, a 1.90 su Snai.
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