La Norvegia deve vincere per raggiungere i quarti di finale, mentre alla Danimarca basta un pareggio. Una differenza che può incidere sul ritmo della partita, soprattutto se il risultato resterà in equilibrio nella ripresa. I norvegesi hanno chiuso tutte le cinque gare del girone con entrambe le squadre a segno e almeno tre reti complessive , compreso il 3-2 dell’andata. La Danimarca arriva inoltre dal convincente successo per 4-1 sul Portogallo. Qualità offensiva e necessità di cercare il risultato sostengono la scelta dell’Over 2,5.

Pronostico: Over 2,5 a quota 1,50

BOSNIA-ERZEGOVINA - ROMANIA

La Bosnia ha già conquistato il secondo posto, ma davanti al proprio pubblico può chiudere il girone con un altro risultato positivo. La Romania conserva maggiori necessità di classifica, senza però offrire sufficienti garanzie sul piano difensivo: ha incassato 14 reti nelle prime cinque partite e all’andata ha perso 4-2. I padroni di casa dovranno rinunciare a Tabakovic, assenza che riduce le alternative offensive, ma possono contare su Demirovic e sulla qualità degli esterni. Il segno 1 resta una scelta sostenuta dal rendimento complessivo delle due nazionali.

Pronostico: 1 a quota 1,89

IRLANDA - KOSOVO

L’Irlanda ha un obiettivo preciso: vincere per superare il Kosovo e chiudere al secondo posto. Agli ospiti basta invece il pareggio, uno scenario che potrebbe portarli a privilegiare la protezione degli spazi. La squadra irlandese arriva da una sconfitta di misura contro l’Austria e deve fare i conti con l’assenza di Collins in difesa. Il Kosovo perde però qualità e imprevedibilità senza Zhegrova, oltre a dover gestire le squalifiche di Hodza e Hoxha. Il fattore campo e la necessità di prendere l’iniziativa orientano la scelta verso i padroni di casa.

Pronostico: 1 a quota 2,14

Riepilogo

DANIMARCA - NORVEGIA: Over 2,5 a quota 1,50

BOSNIA-ERZEGOVINA - ROMANIA: 1 a quota 1,89

IRLANDA - KOSOVO: 1 a quota 2,14

Moltiplicatore complessivo: x6,07