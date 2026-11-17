Il Portogallo deve reagire al pesante ko contro la Danimarca e difendere il primo posto. Il bilancio del girone resta positivo, con quattro vittorie nelle prime cinque giornate , mentre il Galles ha perso quattro incontri su cinque. Entrambe le squadre affrontano la sfida con assenze significative: i gallesi devono rinunciare ad Ampadu e Neco Williams, i portoghesi a Rúben Dias, Palhinha e Bernardo Silva. La maggiore profondità della rosa ospite conserva comunque un peso importante. Il segno 2 punta sulla superiorità tecnica del Portogallo, già vincente per 1-0 all’andata.

Pronostico: 2 a quota 1,42

POLONIA - SVEZIA

La Svezia ha già conquistato il primo posto, mentre la Polonia cerca punti per evitare complicazioni nella parte bassa della classifica. I padroni di casa arrivano con una difesa rimaneggiata dalle assenze di Kiwior, Cash e Frankowski, un problema contro una nazionale che dispone di attaccanti come Gyökeres e Isak. Dall’altra parte, la Polonia conserva soluzioni offensive capaci di mettere in difficoltà gli ospiti. Quattro delle cinque partite della Svezia nel girone hanno visto segnare entrambe le squadre, compreso il 3-1 dell’andata. Il Gol segue questa traccia.

Pronostico: Gol a quota 1,53

UCRAINA - GEORGIA

Si gioca a Košice, in Slovacchia, quindi l’Ucraina non può contare sul consueto vantaggio del campo. Alla nazionale ucraina basta un pareggio per conservare il terzo posto, mentre la Georgia deve vincere. Proprio questa necessità potrebbe aprire spazi con il passare dei minuti. Gli ospiti hanno inoltre un problema evidente: non hanno ancora segnato nel girone e devono rinunciare a Kvaratskhelia, Kiteishvili e Tsitaishvili. Anche l’Ucraina fatica a creare occasioni e arriva da tre sconfitte consecutive: il segno 1 rappresenta la scelta più delicata della terzina, sostenuta soprattutto dalle difficoltà offensive georgiane.

Pronostico: 1 a quota 2,25

Riepilogo

GALLES - PORTOGALLO: 2 a quota 1,42

POLONIA - SVEZIA: Gol a quota 1,53

UCRAINA - GEORGIA: 1 a quota 2,25

Moltiplicatore complessivo: x4,89