Pronostico Flamengo-Atletico Paranaense, la capolista cerca l'allungo sul Palmeiras
Ormai è da un po’ che in cima al Brasileirao il Flamengo scappa e il Palmeiras insegue. La distanza è al momento di 3 punti e la capolista stasera, a mezzanotte e mezza (ora italiana), ospita l’Atletico Paranaense che è quinto e da un lato lotta per cercare di guadagnare una posizione (che permetterebbe l’accesso diretto alla fase a gironi della Copa Libertadores) e dall’altro cerca di non farsi agganciare da chi sta solo tre punti dietro e potrebbe soffiargli anche i preliminari.
Comparazione quote: Flamengo-Atletico Pr 1+Over 2,5
Contro una capolista motivatissima un punto nelle ultime 4 giornate per l’Atletico non è davvero un buon biglietto da visita. Il segno 1 e l’Over 2,5 sembrano pressoché obbligati.
La combo che lega i due esiti è in lavagna a 1.62 su Eplay24, NetBet e Sisal.
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