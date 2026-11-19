La zona retrocessione è lì, ad un passo, e con soltanto un punto di vantaggio sulle due terz’ultime il Vitoria deve sfruttare al massimo le quattro giornate che ancora sono a disposizione. Stasera, al Barradao, riceve il Bragantino che è molto più su in classifica, teoricamente ancora in grado di puntare al sesto posto (che significherebbe preliminari di Copa Libertadores), ma che si vuol tenere stretta la posizione che gli garantisce già il biglietto per la Copa Sudamericana . Ecco il pronostico di Vitoria-Bragantino .

Comparazione quote: Vitoria-Bragantino Goal

I numeri della squadra di casa non sono certamente brillanti. Il Vitoria ha infatti realizzato finora soltanto 35 reti risultando al momento il secondo peggior attacco del campionato e ne ha incassate 51 (quarta peggior difesa del torneo). Il Bragantino risponde con 44 reti all’attivo ma, soprattutto, 39 reti al passivo che ne fanno la terza miglior difesa dopo quelle di Palmeiras e Flamengo, le prime due della classe.

Totale reti a parte, la cosa più preoccupante del Vitoria è il suo rendimento recente... solo due punti conquistati nelle ultime 5 esibizioni e una sola vittoria (per di più contro l’utima della classe) nelle ultime 8. Il Bragantino risponde con un deludentissimo ruolino di marcia esterno senza vittorie nelle ultime 8 gare in trasferta (subendo sempre almeno una rete) con 2 soli punti conquistati nelle ultime 6 partite giocate lontano da casa. In un contesto del genere, e con l’undici di casa che ha necessità di far punti, probabilmente è il Goal l’esito che sembra poter meritare più di una semplice attenzione. Il Goal di Vitoria-Bragantino si gioca a 1.61 su Eplay24, Betsson e MarathonBet.