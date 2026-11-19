La quart’ultima giornata del Brasileirao si chiude con Sao Paulo-Fluminense , sfida tra due squadre impegnate a difendere con i denti il loro posto nelle prossime competizioni continentali. Con i denti perché il Sao Paulo è ai margini delle posizioni che regalano la Copa Sudamericana , la Fluminense (quarta) è al momento l’ultima che accede direttamente alla fase a gironi della Copa Libertadores avendo un piccolo margine di vantaggio su quelle che inseguono.

Comparazione quote: Sao Paulo-Fluminense Goal

La posta in palio stanotte è dunque molto alta e decifrare il match appare assai complicato perché il Sao Paulo viene da 2 pareggi con in mezzo una sconfitta mentre la Fluminense è tornata a vincere (ma contro Internacional e Vitoria che sono abbastanza in fondo alla classifica) dopo 3 ko di fila (l’ultimo contro il fanalino di coda Chapecoense) e l’eliminazione in semifinale dalla Copa Libertadores.

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