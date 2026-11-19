Da Birmingham a Santander, due Gol e un Over valgono 4,30
Aston Villa e Bologna ospitano due avversarie che fuori casa trovano spesso la rete. Domenica chiude il Racing, sempre sopra i due gol complessivi al Sardinero
ASTON VILLA - SUNDERLAND
Nelle ultime quattro partite a Villa Park, l’Aston Villa ha segnato e subito gol contro Nottingham Forest, Brentford, Manchester City e Fulham. Il Sunderland ha incassato almeno una rete in tutte e cinque le trasferte di campionato, ma in quattro è riuscito a rispondere. Anche sul campo del City, dove ha perso 5-3, l’attacco ha fatto la sua parte.
Pronostico Gol a quota 1,68
BOLOGNA - UDINESE
Il Bologna ha trovato la rete nelle ultime quattro gare al Dall’Ara senza mai tenere la porta inviolata. L’Udinese presenta un bilancio simile in trasferta, con 8 gol fatti e 11 subiti in cinque incontri. Solo a Parma, dove è finita 0-0, i friulani hanno interrotto la serie di partite esterne con entrambe le squadre a segno.
Pronostico Gol a quota 1,79
RACING SANTANDER - REAL SOCIEDAD
Al Sardinero il Racing ha segnato 11 reti e ne ha incassate altrettante. Tutte e sei le partite hanno superato quota due gol, compreso lo 0-3 contro il Real Madrid. La Real Sociedad arriva da cinque trasferte consecutive da Over 2,5. In ciascuna ha concesso almeno due reti, anche quando è riuscita a vincere a Valencia, Elche e Málaga.
Pronostico Over 2,5 a quota 1,43
Riepilogo
- ASTON VILLA - SUNDERLAND | Gol a 1,68
- BOLOGNA - UDINESE | Gol a 1,79
- RACING SANTANDER - REAL SOCIEDAD | Over 2,5 a 1,43
- Moltiplicatore totale 4,30
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