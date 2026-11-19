Dal Bayern al Barcellona, la terzina da 4,10 passa per Parma
Il Colonia e il Villarreal cercano una rete su due dei campi più difficili d’Europa. Al Tardini pesa la vena realizzativa della Roma, a segno 17 volte nelle ultime cinque giornate
Prima di dedicare l'attenzione alle partite del weekend, meritano rilievo i successi delle due terzine sulla Nations Nations League di martedì, entrambe vincenti!
La prima, moltiplicatore 6,07, comprendeva anche Danimarca-Norvegia mentre nella seconda, quota totale 4.89, figurava il segno 1 di Ucraina-Georgia a 2.25!
BAYERN MONACO - COLONIA
Il Bayern ha segnato 20 gol in quattro gare interne, ma soltanto l’Union Berlino è uscito da Monaco senza trovare la rete. Stoccarda, Lipsia e Dortmund hanno battuto almeno una volta la difesa bavarese. Il Colonia ha segnato un gol in tre trasferte su quattro, comprese le sconfitte di Stoccarda e Amburgo. Anche a Monaco può bastargli una sola occasione per centrare il Gol.
Pronostico Gol a quota 1,81
PARMA - ROMA
Prima della sosta la Roma ha pareggiato 3-3 a Napoli, vinto 5-2 a Udine e battuto 3-0 il Sassuolo all’Olimpico. Il Parma in casa ha segnato appena quattro reti in sei giornate, ma ha già concesso tre gol al Torino e due al Bologna. L’Over 2,5 tiene aperta anche la possibilità che sia il solo attacco giallorosso a decidere la giocata.
Pronostico Over 2,5 a quota 1,50
BARCELLONA - VILLARREAL
Il Barcellona viaggia a quattro gol segnati di media in casa, dove però ha subito reti in quattro partite su sei. Il Villarreal ha già dimostrato di saper sfruttare gli spazi in trasferta. Ha segnato due volte contro l’Atlético Madrid, due a Valencia e tre a Málaga. Per il Gol al Camp Nou conta soprattutto la capacità degli ospiti di rendersi pericolosi anche lontano da casa.
Pronostico Gol a quota 1,51
Riepilogo
- BAYERN MONACO - COLONIA | Gol a 1,81
- PARMA - ROMA | Over 2,5 a 1,50
- BARCELLONA - VILLARREAL | Gol a 1,51
- Moltiplicatore totale 4,10
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