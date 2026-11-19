La prima, moltiplicatore 6,07, comprendeva anche Danimarca-Norvegia mentre nella seconda, quota totale 4.89, figurava il segno 1 di Ucraina-Georgia a 2.25!

BAYERN MONACO - COLONIA

Il Bayern ha segnato 20 gol in quattro gare interne, ma soltanto l’Union Berlino è uscito da Monaco senza trovare la rete. Stoccarda, Lipsia e Dortmund hanno battuto almeno una volta la difesa bavarese. Il Colonia ha segnato un gol in tre trasferte su quattro, comprese le sconfitte di Stoccarda e Amburgo. Anche a Monaco può bastargli una sola occasione per centrare il Gol.

Pronostico Gol a quota 1,81

PARMA - ROMA

Prima della sosta la Roma ha pareggiato 3-3 a Napoli, vinto 5-2 a Udine e battuto 3-0 il Sassuolo all’Olimpico. Il Parma in casa ha segnato appena quattro reti in sei giornate, ma ha già concesso tre gol al Torino e due al Bologna. L’Over 2,5 tiene aperta anche la possibilità che sia il solo attacco giallorosso a decidere la giocata.

Pronostico Over 2,5 a quota 1,50

BARCELLONA - VILLARREAL

Il Barcellona viaggia a quattro gol segnati di media in casa, dove però ha subito reti in quattro partite su sei. Il Villarreal ha già dimostrato di saper sfruttare gli spazi in trasferta. Ha segnato due volte contro l’Atlético Madrid, due a Valencia e tre a Málaga. Per il Gol al Camp Nou conta soprattutto la capacità degli ospiti di rendersi pericolosi anche lontano da casa.

Pronostico Gol a quota 1,51

Riepilogo