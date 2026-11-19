Chiusa la parentesi dedicata alla Nations League, i campionati tornano protagonisti e venerdì sera la Serie B propone l’anticipo della 12ª giornata. Al Bentegodi arriva il Cesena ovvero la squadra che, insieme al Sudtirol, ha pareggiato più di tutte finora: ben 6 volte. Un Verona che di pareggi ne colleziona parecchi… ma soprattutto a metà gara, tanto che l'X primo tempo è uscito ben sette volte in undici giornate nelle partite giocate dagli scaligeri.