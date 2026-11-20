Pronostico Napoli-Torino, in gioco il numero di gol segnati dai partenopei
Il Napoli di Allegri torna in campo con il proposito di interrompere la striscia di tre partite di fila senza vittorie (due ko e un pareggio) tra campionato e Champions. Al Maradona arriva il Torino, che come il Napoli non sorride da 270 minuti: sconfitte contro Como e Frosinone, pareggio con il Lecce. Ecco il pronostico di Napoli-Torino, in programma sabato 21 novembre alle 20.45.
Comparazione quote: Napoli-Torino Multigol Casa 2-3
Le due squadre navigano a metà classifica separate da un solo punto. Un andamento rallentato dalle reti subite con regolarità da azzurri e granata: i primi incassano gol da 8 partite consecutive, i secondi hanno chiuso con la porta inviolata solo al Tardini di Parma.
I numeri dicono che il Toro ha collezionato il Multigol 2-3 nelle cinque gare esterne fin qui disputate. E in questa sfida si può ipotizzare che i partenopei possano realizzare due o tre reti, come capitato negli ultimi due precedenti casalinghi con il Toro. Il Multigol Casa 2-3 è quotato a 1.93 da Eplay24 e NetBet, a 1.95 da Sisal.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS