Pronostico Parma-Roma, Under 2,5 oppure Over 2,5? I numeri parlano chiaro
Lo scorso anno, al Tardini, la Roma conquistò un sofferto ma decisivo successo per la qualificazione alla Champions League. La squadra di Gasperini torna sul "luogo del delitto" per affrontare il Parma di Gilardino, quart'ultimo in classifica con 8 punti all'attivo in 11 giornate. Ecco il pronostico di Parma-Roma, in programma sabato 21 novembre alle 18.00.
Comparazione quote: Parma-Roma Over 2,5
Il Parma è rimasta l'unica formazione senza Over 3,5 in campionato. Solo 9 i gol realizzati dai ducali, secondo peggior attacco del campionato dopo il Venezia. La Roma viaggia col miglior attacco del torneo (31 gol) e nelle ultime sei partite giocate, tutte le competizioni comprese, ha sempre fatto registrare l'Over 2,5. L'ipotesi che in Parma-Roma vengano realizzati almeno tre gol è proposta a 1.50 da Eplay24, a 1.47 da BetFlag e Snai.
L'offerta sale a 1.70 per la combo 2+Over 2,5.
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