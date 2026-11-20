Ligue 1, il pronostico di Troyes-Le Havre: si salvi chi può!
Una vera tristezza! L’anticipo di Ligue 1 che fa ripartire il campionato dopo la Nazionali vede una delle tre penultime (il Troyes) riceve il fanalino di coda Le Havre. La tristezza deriva non tanto dalla posizione che occupano le due squadre bensì dal rendimento e dai punti di ognuna di esse, soprattutto l’ultima della classe.
Comparazione quote: Troyes-Le Havre segno 1
Il Le Havre, infatti, dopo 10 giornate non ha ancora mai vinto una partita e ha collezionato, fin qui, soltanto un paio di pareggi (1-1 a Lione al secondo turno e 0-0 in casa con l’Angers un paio di partite dopo). Per il resto un ruolino di marcia disastroso con sole 9 reti realizzate e ben 22 subìte (non è però la peggior difesa del campionato). Il Troyes di punti ne ha invece messi insieme 8, quattro nelle prime due giornate (0-0 con il Paris Fc e 2-1 al Lorient) e altri 4 nella penultima (2-0 al Le Mans) e terz’ultima (0-0 a Tolosa) esibizione prima di cadere (ma solo 0-1) all’ultimo turno in casa del Psg.
Vale la pena aggiungere che il Troyes sembra gradire molto Under 2,5 e NoGoal (ne ha messi insieme 7 in 10 partite disputate) mentre il Le Havre è meno regolare con 5 Under 2,5 e altrettanti Over 2,5 lasciando al Goal (6 in tutto) un leggero vantaggio sui NoGoal (4).
Con queste premesse il segno 1, accompagnato anche da una quota interessante, è quello che si lascia preferire. Il successo del Troyes è offerto a 2.20 da Eplay24, a 2.15 da Bwin, a 2.10 da William Hill.
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