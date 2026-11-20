Attacco e fattore campo: la doppia del venerdì che supera x3 volte la puntata
Il Multigol 3-5 di Bayern Monaco-Colonia si affianca al successo del Verona contro il Cesena per gli anticipi di venerdì 20 novembre
Bayern Monaco-Colonia
Il BAYERN MONACO torna all’Allianz Arena da capolista imbattuta, con 21 punti e 29 reti realizzate nelle prime nove giornate. Il rendimento interno conferma la forza offensiva dei bavaresi: 20 gol segnati in quattro partite, accompagnati da quattro reti subite.
Il COLONIA arriva invece da quattro gare di campionato senza vittorie e appena due gol realizzati nel periodo. Le assenze di Hübers e Van den Berg complicano ulteriormente il lavoro della difesa ospite contro un avversario abituato a costruire numerose occasioni.
Il Multigol 3-5 permette di considerare diversi sviluppi della partita: dal 3-0 al 3-1, passando per 4-0 e 4-1. La selezione richiede tre, quattro o cinque reti complessive, senza dipendere necessariamente da un gol del COLONIA. Il limite superiore resta un elemento da valutare, perché anche una gara con sei reti farebbe perdere il pronostico.
Pronostico: Multigol totale 3-5 a quota 1,75
Verona-Cesena
Il VERONA ha trovato maggiore continuità, raccogliendo due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque giornate. Il miglioramento riguarda soprattutto la tenuta difensiva, con tre partite consecutive senza subire gol.
Al Bentegodi gli scaligeri hanno già realizzato 14 reti, il miglior dato casalingo del campionato. Il CESENA, invece, ha segnato soltanto quattro volte in trasferta, pur presentandosi all’appuntamento dopo sette punti nelle ultime tre gare.
Baroni deve gestire i rientri tardivi di Mosquera e Livramento dalle nazionali e ha annunciato Mulattieri titolare. Dall’altra parte pesa l’assenza di Bohinen. Il rendimento interno sostiene il segno 1, mantenendo valido anche un successo di misura contro una squadra che ha ritrovato fiducia.
Pronostico: vittoria VERONA, segno 1 a quota 1,73
Riepilogo
-
BAYERN MONACO-COLONIA: Multigol totale 3-5 a quota 1,75
-
VERONA-CESENA: 1 a quota 1,73
-
Moltiplicatore complessivo: x3,03
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS