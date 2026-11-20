Il COLONIA arriva invece da quattro gare di campionato senza vittorie e appena due gol realizzati nel periodo. Le assenze di Hübers e Van den Berg complicano ulteriormente il lavoro della difesa ospite contro un avversario abituato a costruire numerose occasioni.

Il Multigol 3-5 permette di considerare diversi sviluppi della partita: dal 3-0 al 3-1, passando per 4-0 e 4-1. La selezione richiede tre, quattro o cinque reti complessive, senza dipendere necessariamente da un gol del COLONIA. Il limite superiore resta un elemento da valutare, perché anche una gara con sei reti farebbe perdere il pronostico.

Pronostico: Multigol totale 3-5 a quota 1,75

Verona-Cesena

Il VERONA ha trovato maggiore continuità, raccogliendo due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque giornate. Il miglioramento riguarda soprattutto la tenuta difensiva, con tre partite consecutive senza subire gol.

Al Bentegodi gli scaligeri hanno già realizzato 14 reti, il miglior dato casalingo del campionato. Il CESENA, invece, ha segnato soltanto quattro volte in trasferta, pur presentandosi all’appuntamento dopo sette punti nelle ultime tre gare.

Baroni deve gestire i rientri tardivi di Mosquera e Livramento dalle nazionali e ha annunciato Mulattieri titolare. Dall’altra parte pesa l’assenza di Bohinen. Il rendimento interno sostiene il segno 1, mantenendo valido anche un successo di misura contro una squadra che ha ritrovato fiducia.

Pronostico: vittoria VERONA, segno 1 a quota 1,73

Riepilogo