Le tre vittorie casalinghe del VERONA in questo campionato hanno sempre prodotto almeno due reti complessive. Un dato che sostiene la combinazione 1 + Over 1,5 , costruita sul successo degli scaligeri e su un punteggio che può restare contenuto.

Il Bentegodi ha già visto 14 gol dei padroni di casa, mentre le ultime tre giornate hanno portato altrettante partite senza reti al passivo. Il CESENA arriva comunque da un periodo positivo, con sette punti nelle ultime tre uscite, e può rendere la sfida più equilibrata di quanto suggerisca il divario nel rendimento offensivo interno ed esterno.

I rientri tardivi dalle nazionali richiedono attenzione nella gestione dell’attacco gialloblù, con Mulattieri annunciato dal primo minuto. La combinazione resta compatibile con un 2-0 o un 2-1, ma non sarebbe sufficiente una vittoria del VERONA per 1-0.

Pronostico: VERONA vincente e Over 1,5, quota 1,96

Athletic Bilbao-Espanyol

Il SAN MAMÉS ha accompagnato le ultime due vittorie interne dell’ATHLETIC BILBAO: 4-0 al GETAFE e 2-1 alla REAL SOCIEDAD. Sei reti segnate in due incontri confermano il buon momento dell’attacco basco davanti al proprio pubblico.

L’ESPANYOL presenta un dato esterno interessante: ha segnato in tutte e sei le trasferte di campionato, quattro delle quali sono terminate con entrambe le squadre a segno. L’assenza di Dani Vivian e i problemi fisici di Paredes aggiungono un elemento favorevole alla possibilità di una rete ospite.

Resta da considerare il calo realizzativo recente dei catalani, autori di soltanto due gol nelle ultime quattro giornate. Il Gol si basa quindi sul rendimento in trasferta dell’ESPANYOL e sulla capacità offensiva dell’ATHLETIC, lasciando aperta anche la possibilità di un pareggio per 1-1.

Pronostico: Gol a quota 1,85

Riepilogo