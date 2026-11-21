ALAVÉS e DEPORTIVO arrivano da due pareggi per 0-0, rispettivamente con SIVIGLIA ed ESPANYOL. L’ALAVÉS ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6 in sei gare interne , mentre il DEPORTIVO in sei trasferte ha fatto 7 reti e ne ha incassate 8 . La fascia da uno a due gol è uscita tre volte su sei in ciascuno dei due campioni.

Il possibile ritorno di Aubameyang dal primo minuto dà al DEPORTIVO un riferimento in più davanti. Un gol per parte è compatibile con l’equilibrio della sfida, così come una vittoria di misura. Il rischio resta lo 0-0, già visto nell’ultima giornata da entrambe.

Pronostico Multigol 1-2 a quota 1,88

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-BORUSSIA DORTMUND

Il GLADBACH ha raccolto un punto in quattro gare interne, con sette reti segnate e dieci subite. Il DORTMUND è ancora imbattuto fuori casa in Bundesliga, dove ha ottenuto due vittorie e due pareggi. Prima della sosta ha battuto 2-1 l’ELVERSBERG, mentre il GLADBACH ha perso 3-1 ad AMBURGO.

La tenuta dei padroni di casa lascia spazio a una vittoria del DORTMUND con almeno due reti complessive. Un 0-2 è sufficiente, così come un 1-2. Il precedente perso 1-0 su questo campo e i dubbi sulle condizioni di Guirassy e Anton rendono la trasferta meno lineare di quanto suggerisca la classifica.

Pronostico 2 + Over 1,5 a quota 1,70

BOURNEMOUTH-NOTTINGHAM FOREST

Il BOURNEMOUTH arriva da otto vittorie consecutive tra tutte le competizioni e ha chiuso sul 2-0 le ultime due partite interne di Premier. In cinque gare di campionato al Vitality Stadium ha segnato sette gol e ne ha concessi quattro. Il NOTTINGHAM FOREST ne ha incassati nove in cinque trasferte e ha perso le ultime due, contro CRYSTAL PALACE e BRENTFORD.

Alex Scott e Kroupi sono tornati disponibili, mentre il FOREST deve fare i conti con l’assenza di Hudson-Odoi. La vittoria degli ospiti contro il MANCHESTER CITY prima della sosta merita attenzione, ma il rendimento esterno resta il punto a favore del segno 1.

Pronostico 1 a quota 1,61

Riepilogo della terzina

ALAVÉS-DEPORTIVO LA CORUÑA · Multigol 1-2 a 1,88

· Multigol 1-2 a BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-BORUSSIA DORTMUND · 2 + Over 1,5 a 1,70

· 2 + Over 1,5 a BOURNEMOUTH-NOTTINGHAM FOREST · 1 a 1,61

Moltiplicatore totale 5,15