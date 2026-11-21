Dortmund e Bournemouth cercano il colpo, per una terzina che supera quota 5!
A Mendizorrotza contano i margini stretti, mentre il Dortmund cerca la vittoria a Mönchengladbach e il Bournemouth punta sul rendimento interno contro il Nottingham Forest
ALAVÉS-DEPORTIVO LA CORUÑA
ALAVÉS e DEPORTIVO arrivano da due pareggi per 0-0, rispettivamente con SIVIGLIA ed ESPANYOL. L’ALAVÉS ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6 in sei gare interne, mentre il DEPORTIVO in sei trasferte ha fatto 7 reti e ne ha incassate 8. La fascia da uno a due gol è uscita tre volte su sei in ciascuno dei due campioni.
Il possibile ritorno di Aubameyang dal primo minuto dà al DEPORTIVO un riferimento in più davanti. Un gol per parte è compatibile con l’equilibrio della sfida, così come una vittoria di misura. Il rischio resta lo 0-0, già visto nell’ultima giornata da entrambe.
Pronostico Multigol 1-2 a quota 1,88
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-BORUSSIA DORTMUND
Il GLADBACH ha raccolto un punto in quattro gare interne, con sette reti segnate e dieci subite. Il DORTMUND è ancora imbattuto fuori casa in Bundesliga, dove ha ottenuto due vittorie e due pareggi. Prima della sosta ha battuto 2-1 l’ELVERSBERG, mentre il GLADBACH ha perso 3-1 ad AMBURGO.
La tenuta dei padroni di casa lascia spazio a una vittoria del DORTMUND con almeno due reti complessive. Un 0-2 è sufficiente, così come un 1-2. Il precedente perso 1-0 su questo campo e i dubbi sulle condizioni di Guirassy e Anton rendono la trasferta meno lineare di quanto suggerisca la classifica.
Pronostico 2 + Over 1,5 a quota 1,70
BOURNEMOUTH-NOTTINGHAM FOREST
Il BOURNEMOUTH arriva da otto vittorie consecutive tra tutte le competizioni e ha chiuso sul 2-0 le ultime due partite interne di Premier. In cinque gare di campionato al Vitality Stadium ha segnato sette gol e ne ha concessi quattro. Il NOTTINGHAM FOREST ne ha incassati nove in cinque trasferte e ha perso le ultime due, contro CRYSTAL PALACE e BRENTFORD.
Alex Scott e Kroupi sono tornati disponibili, mentre il FOREST deve fare i conti con l’assenza di Hudson-Odoi. La vittoria degli ospiti contro il MANCHESTER CITY prima della sosta merita attenzione, ma il rendimento esterno resta il punto a favore del segno 1.
Pronostico 1 a quota 1,61
Riepilogo della terzina
- ALAVÉS-DEPORTIVO LA CORUÑA · Multigol 1-2 a 1,88
- BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-BORUSSIA DORTMUND · 2 + Over 1,5 a 1,70
- BOURNEMOUTH-NOTTINGHAM FOREST · 1 a 1,61
Moltiplicatore totale 5,15
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