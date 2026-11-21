L’ASTON VILLA ha vinto una sola delle cinque gare interne di Premier , segnando sei gol e subendone sette. Il SUNDERLAND ha però raccolto un punto in cinque trasferte , con 13 reti al passivo. Il divario si vede soprattutto nella capacità degli ospiti di tenere la partita in equilibrio lontano da casa, anche se l’1-0 sul CHELSEA prima della sosta mostra quanto possano essere competitivi quando concedono pochi spazi.

Emery deve rinunciare a Cash, ma ritrova Wan-Bissaka e Manzambi. Il SUNDERLAND perde Xhaka in mezzo e Brobbey davanti. Il segno 1 si appoggia alle difficoltà esterne degli ospiti, con la tenuta difensiva del VILLA da valutare dopo il 4-4 con il MANCHESTER UNITED.

Pronostico 1 a quota 1,61

RAYO VALLECANO-VALENCIA

Il RAYO ha prodotto nove gol in sei gare interne, subendone sette. Il VALENCIA ha segnato cinque volte in cinque trasferte e fuori casa ha raccolto sette dei suoi nove punti in Liga. Il precedente della scorsa stagione a Vallecas è finito 1-1, uno dei quattro pareggi negli ultimi cinque incroci.

Il RAYO deve ancora fare a meno di Batalla, mentre il VALENCIA perde Gayà per squalifica e deve valutare Danjuma. Il Gol è uscito in tre gare interne su sei del RAYO e in due trasferte su cinque del VALENCIA. La rete ospite è la parte più delicata del pronostico, soprattutto dopo lo 0-3 contro il REAL MADRID.

Pronostico Gol a quota 1,82

NAPOLI-TORINO

Il NAPOLI ha segnato nove reti in cinque gare interne e il TORINO ha trovato la porta in quattro trasferte su cinque. L’Over 2,5 è uscito tre volte su cinque in entrambi i campioni. Prima della sosta il NAPOLI ha pareggiato 1-1 con la LAZIO al Maradona, mentre il TORINO ha chiuso con lo stesso risultato contro il LECCE.

Neres torna a disposizione di Allegri, che resta senza Lobotka, Di Lorenzo e Buongiorno. Le assenze concedono al TORINO margine per rendersi pericoloso con Adams e Simeone. Il precedente di marzo, vinto 2-1 dal NAPOLI, offre un esempio di partita in cui entrambe possono contribuire alla terza rete.

Pronostico Over 2,5 a quota 1,65

Riepilogo della terzina

ASTON VILLA-SUNDERLAND · 1 a 1,61

· 1 a RAYO VALLECANO-VALENCIA · Gol a 1,82

· Gol a NAPOLI-TORINO · Over 2,5 a 1,65

Moltiplicatore totale 4,83