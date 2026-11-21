Dal Villa Park al Maradona, il colpo vale 4,83 volte la posta!
L'Aston Villa cerca i tre punti contro il Sunderland, a Vallecas spazio al Gol e a Napoli la scelta passa dalle reti complessive
ASTON VILLA-SUNDERLAND
L’ASTON VILLA ha vinto una sola delle cinque gare interne di Premier, segnando sei gol e subendone sette. Il SUNDERLAND ha però raccolto un punto in cinque trasferte, con 13 reti al passivo. Il divario si vede soprattutto nella capacità degli ospiti di tenere la partita in equilibrio lontano da casa, anche se l’1-0 sul CHELSEA prima della sosta mostra quanto possano essere competitivi quando concedono pochi spazi.
Emery deve rinunciare a Cash, ma ritrova Wan-Bissaka e Manzambi. Il SUNDERLAND perde Xhaka in mezzo e Brobbey davanti. Il segno 1 si appoggia alle difficoltà esterne degli ospiti, con la tenuta difensiva del VILLA da valutare dopo il 4-4 con il MANCHESTER UNITED.
Pronostico 1 a quota 1,61
RAYO VALLECANO-VALENCIA
Il RAYO ha prodotto nove gol in sei gare interne, subendone sette. Il VALENCIA ha segnato cinque volte in cinque trasferte e fuori casa ha raccolto sette dei suoi nove punti in Liga. Il precedente della scorsa stagione a Vallecas è finito 1-1, uno dei quattro pareggi negli ultimi cinque incroci.
Il RAYO deve ancora fare a meno di Batalla, mentre il VALENCIA perde Gayà per squalifica e deve valutare Danjuma. Il Gol è uscito in tre gare interne su sei del RAYO e in due trasferte su cinque del VALENCIA. La rete ospite è la parte più delicata del pronostico, soprattutto dopo lo 0-3 contro il REAL MADRID.
Pronostico Gol a quota 1,82
NAPOLI-TORINO
Il NAPOLI ha segnato nove reti in cinque gare interne e il TORINO ha trovato la porta in quattro trasferte su cinque. L’Over 2,5 è uscito tre volte su cinque in entrambi i campioni. Prima della sosta il NAPOLI ha pareggiato 1-1 con la LAZIO al Maradona, mentre il TORINO ha chiuso con lo stesso risultato contro il LECCE.
Neres torna a disposizione di Allegri, che resta senza Lobotka, Di Lorenzo e Buongiorno. Le assenze concedono al TORINO margine per rendersi pericoloso con Adams e Simeone. Il precedente di marzo, vinto 2-1 dal NAPOLI, offre un esempio di partita in cui entrambe possono contribuire alla terza rete.
Pronostico Over 2,5 a quota 1,65
Riepilogo della terzina
- ASTON VILLA-SUNDERLAND · 1 a 1,61
- RAYO VALLECANO-VALENCIA · Gol a 1,82
- NAPOLI-TORINO · Over 2,5 a 1,65
Moltiplicatore totale 4,83
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