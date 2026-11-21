La Juventus apre la domenica di Serie A alle 12:30 contro un Venezia che ha perso tutte e cinque le trasferte , con 3 gol segnati e 10 subiti. A Torino i bianconeri hanno concesso appena quattro reti in cinque partite, ma ne hanno realizzate sette. Con Yildiz, Thuram e Locatelli indisponibili, il Multigol 2-4 copre sia il 2-0 juventino sia un eventuale 1-1. Il gol dei lagunari merita attenzione: negli ultimi quattro confronti diretti hanno segnato entrambe.

Pronostico: Multigol 2-4 totali a quota 1,54

RACING SANTANDER - REAL SOCIEDAD

Al Sardinero il Racing ha raccolto 11 punti in sei partite, pur subendo gol in tutte e sei. La Real Sociedad arriva con 12 reti nelle ultime cinque giornate e ha già segnato 13 volte in sei trasferte. Lontano da casa i baschi hanno però incassato altrettante reti, dividendo le sei gare fra tre vittorie e tre sconfitte. Il pronostico riguarda quindi il solo attacco ospite: due gol della Real Sociedad bastano anche in caso di pareggio.

Pronostico: REAL SOCIEDAD Over 1,5 gol squadra a quota 1,53

WERDER BREMA - AMBURGO

Il Werder arriva al derby con dieci punti su dodici in casa. L’Amburgo ha invece perso quattro delle cinque trasferte di Bundesliga e si presenta a Brema con poche alternative a centrocampo per le assenze di Lokonga e Remberg. Il giocatore da seguire è Füllkrug, autore di 9 dei 17 gol del Werder. Per gli ospiti, concedere calci piazzati vicino all’area può costare caro: i padroni di casa hanno già segnato sette volte su palla inattiva.

Pronostico: WERDER BREMA 1 a quota 1,65

Riepilogo

JUVENTUS - VENEZIA | Multigol 2-4 totali a 1,54

RACING SANTANDER - REAL SOCIEDAD | REAL SOCIEDAD Over 1,5 gol squadra a 1,53

WERDER BREMA - AMBURGO | 1 a 1,65

Moltiplicatore totale indicativo 3,89