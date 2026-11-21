Il Barcellona segna, il Bologna cerca la quinta di fila, tris che supera 5 volte la puntata
Il Villarreal può trovare un gol sul campo della capolista, il Brighton affronta un Hull ancora imbattuto in casa e al Dall’Ara arriva l’ultima della classe
BARCELLONA - VILLARREAL
Il Barcellona ha vinto 11 delle prime 12 partite di Liga. In casa ha segnato 24 gol in sei gare, quattro di media, ma ha anche incassato sette reti. Il Villarreal ha argomenti per mettere in difficoltà la difesa di Flick: in sei trasferte ha segnato nove volte e ha raccolto otto punti. La vittoria blaugrana resta l’esito più probabile. Per la combo serve anche un gol degli ospiti, a cui basta accorciare le distanze come accadrebbe in un 2-1 o in un 3-1.
Pronostico: BARCELLONA 1 + Gol a quota 1,90
HULL CITY - BRIGHTON
Nessuno ha ancora vinto sul campo dell’Hull, ma quattro delle prime cinque partite al MKM Stadium si sono chiuse in parità. I padroni di casa sanno restare in partita, come dimostra anche la sconfitta per 1-0 contro l’Arsenal, maturata soltanto al 71’. Creano però poche occasioni: dopo dieci giornate erano ultimi in Premier con 79 tiri. Il Brighton ha già segnato 11 gol in cinque trasferte e ne ha vinte tre, compresa quella sul campo del Manchester City.
Pronostico: BRIGHTON 2 a quota 1,52
BOLOGNA - UDINESE
Cagliari, Milan, Monza e Parma hanno ceduto contro un Bologna che domenica cerca la quinta vittoria consecutiva. Il rendimento al Dall’Ara suggerisce prudenza, perché i rossoblù hanno vinto una sola delle cinque gare interne. L’Udinese arriva però con un punto nelle ultime nove giornate e una difesa che ha incassato 11 gol in cinque trasferte. Anche il precedente più recente sorride agli emiliani, che lo scorso campionato hanno vinto questa sfida per 1-0.
Pronostico: BOLOGNA 1 a quota 1,74
Riepilogo
- BARCELLONA - VILLARREAL | 1 + Gol a 1,90
- HULL CITY - BRIGHTON | 2 a 1,52
- BOLOGNA - UDINESE | 1 a 1,74
Moltiplicatore totale indicativo 5,03
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