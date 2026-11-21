Il Barcellona ha vinto 11 delle prime 12 partite di Liga. In casa ha segnato 24 gol in sei gare , quattro di media, ma ha anche incassato sette reti. Il Villarreal ha argomenti per mettere in difficoltà la difesa di Flick: in sei trasferte ha segnato nove volte e ha raccolto otto punti. La vittoria blaugrana resta l’esito più probabile. Per la combo serve anche un gol degli ospiti, a cui basta accorciare le distanze come accadrebbe in un 2-1 o in un 3-1.

Pronostico: BARCELLONA 1 + Gol a quota 1,90

HULL CITY - BRIGHTON

Nessuno ha ancora vinto sul campo dell’Hull, ma quattro delle prime cinque partite al MKM Stadium si sono chiuse in parità. I padroni di casa sanno restare in partita, come dimostra anche la sconfitta per 1-0 contro l’Arsenal, maturata soltanto al 71’. Creano però poche occasioni: dopo dieci giornate erano ultimi in Premier con 79 tiri. Il Brighton ha già segnato 11 gol in cinque trasferte e ne ha vinte tre, compresa quella sul campo del Manchester City.

Pronostico: BRIGHTON 2 a quota 1,52

BOLOGNA - UDINESE

Cagliari, Milan, Monza e Parma hanno ceduto contro un Bologna che domenica cerca la quinta vittoria consecutiva. Il rendimento al Dall’Ara suggerisce prudenza, perché i rossoblù hanno vinto una sola delle cinque gare interne. L’Udinese arriva però con un punto nelle ultime nove giornate e una difesa che ha incassato 11 gol in cinque trasferte. Anche il precedente più recente sorride agli emiliani, che lo scorso campionato hanno vinto questa sfida per 1-0.

Pronostico: BOLOGNA 1 a quota 1,74

Riepilogo

BARCELLONA - VILLARREAL | 1 + Gol a 1,90

HULL CITY - BRIGHTON | 2 a 1,52

BOLOGNA - UDINESE | 1 a 1,74

Moltiplicatore totale indicativo 5,03