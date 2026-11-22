Liverpool-Manchester United, debutto da brividi per Pochettino ad Anfield: il pronostico
In casa Manchester United va di moda cambiare (in media) un allenatore ogni anno. L’ultimo della serie è Mauricio Pochettino, a cui i Red Devils si affidano nel tentativo di dare il via ad un nuovo campionato. Disastroso è l’unico aggettivo possibile per fotografare il rendimento in campionato dello United: una sola vittoria, cinque pareggi e quattro sconfitte. Bruno Fernandes e compagni sono in zona retrocessione e, oggi pomeriggio, alle 17.30, affrontano ad Anfield il temibile Liverpool. Ecco il pronostico di Liverpool-Manchester United.
Comparazione quote: Liverpool-Manchester United 1 primo tempo
Sfidare i Reds, quarti in classifica, non è proprio il massimo della vita. Va detto però che solo due formazioni (Nottingham Forest e Sunderland), in partite casalinghe di campionato, hanno segnato meno del Liverpool.
Da segnalare, poi, che il Manchester United non fa registrare il parziale/finale 1/1 dalla prima giornata di campionato. Pochettino non può risolvere i problemi dello United in 90 minuti e in particolare… nei primi 45 il gap tra le due squadre potrebbe palesarsi più vistosamente.
L’1 primo tempo è quotato a 2.20 da Eplay24, a 2.15 da Bwin e da William Hill.
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