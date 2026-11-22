Sono solo due le gare in programma nella domenica di Serie B . Riflettori puntati sulla prima in ordine temporale, una sfida tra due squadre che vogliono dimostrare di poter competere per un piazzamento in zona playoff. Ecco quote e pronostico di Avellino-Mantova , in programma alle 15.00.

Comparazione quote: Avellino-Mantova Goal

A fare gli onori di casa sarà l’Avellino di Alessandro Nesta, 16 punti in classifica, 3 in meno rispetto agli odierni avversari del Mantova di Francesco Modesto. Gli irpini nell’ultimo match casalingo hanno battuto per 2-0 il Pisa e rappresentano una minaccia all’imbattibilità esterna del Mantova: tre successi e due pareggi. Curiosità: nelle ultime sette partite giocate dal Mantova non è mai uscito il segno 1, sia al 45’ che al 90’.

Per le quote è favorita la squadra di Nesta ( l'1 vale circa 2.35, il 2 è a 2.90) che esattamente come il Mantova ha in scia 5 Under 2,5 consecutivi.

I consigli? Il Goal e il Multigol 2-3. Almeno una rete per parte si gioca a 1.71 su Eplay24 e su Bwin, a 1.68 su Eurobet.

Il Multigol 2-3 è proposto a 1.83 da Eplay24 e NetBet, a 1.95 da Sisal.