Quanti gol ci saranno in Brentford-Everton? Pronostico "Multigol"
Per coltivare ambizioni europee servono vittorie su vittorie. Lo sanno bene Brentford ed Everton, le protagoniste dell’appuntamento del Monday night di Premier League.
Comparazione quote: Brentford-Everton Multigol 2-4
Il Brentford è reduce dalla sconfitta contro il Brighton che lascia le “Bees” (prive dello squalificato Igor Thiago) a 14 punti in classifica, due in meno rispetto all’Everton che invece ha battuto il Coventry per 3-1. I padroni di casa nelle prime dieci giornate hanno fatto en plein di Multigol 2-4.
L’Everton ha segnato 4 gol in meno rispetto al Brentford (12 contro 16), distanze ridotte invece in fatto di gol subìti: in questo ambito, è sufficiente dire che entrambe si sono comportate piuttosto bene.
Vale la pena sottolineare che l’Everton non ha ancora fatto registrare la somma gol 3 in questo campionato. Un motivo in più per affidarsi al Multigol 2-4, che coprirebbe anche l’eventualità di un match con tre reti esatte al triplice fischio. Il Multigol 2-4 si gioca a 1.42 su Eplay24 e NetBet, a 1.52 su Snai.
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