Gol a Monza ed equilibrio a Londra: doppia da 4,05
Le difese di Monza e Fiorentina indirizzano verso le reti, mentre Brentford ed Everton potrebbero arrivare all’intervallo in parità
Il weekend si chiude con un centro: a segno una delle due proposte della domenica (quota complessiva 3.90) in cui si partiva dal Multigol 2-4 di Juventus-Venezia. Ecco nuove indicazioni per i posticipi di oggi.
Monza-Fiorentina
Il posticipo mette di fronte due squadre che concedono molto: Monza e Fiorentina hanno incassato entrambe 25 reti nelle prime undici giornate. I brianzoli hanno segnato e subito nove gol nelle cinque partite casalinghe, mentre i viola presentano un bilancio esterno di dieci reti realizzate e dodici incassate. Numeri che lasciano spazio agli attacchi, anche considerando le difficoltà delle due difese nel proteggere il risultato.
La Fiorentina arriva da tre risultati utili consecutivi, con otto gol segnati, ma continua a cercare la prima porta inviolata in campionato. Il Monza, reduce da quattro sconfitte, deve invece interrompere una serie pesante per la classifica. Gol + Over 2,5 segue la possibilità che entrambe trovino la rete in una partita con almeno tre gol complessivi.
Pronostico: MONZA-FIORENTINA Gol + Over 2,5 a quota 1,80
Brentford-Everton
Il Brentford ha costruito buona parte del proprio rendimento in casa, dove ha raccolto dieci punti e subito appena tre gol in cinque incontri. Le assenze di Igor Thiago, Hickey e Collins complicano però il confronto con un Everton reduce da tre vittorie consecutive fra campionato e coppa.
La squadra di Moyes tende a mantenere equilibrio nelle prime fasi: nelle sue prime dieci partite di Premier League si sono registrati soltanto quattro gol complessivi nei primi tempi. Anche le ultime due gare, contro Newcastle e Coventry, erano ferme sullo 0-0 all’intervallo. Il pareggio al termine della prima frazione appare quindi una lettura coerente, pur contro un Brentford capace di sfruttare il fattore campo.
Pronostico: BRENTFORD-EVERTON X primo tempo a quota 2,25
Riepilogo
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MONZA-FIORENTINA: Gol + Over 2,5 a quota 1,80
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BRENTFORD-EVERTON: X primo tempo a quota 2,25
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Moltiplicatore complessivo indicativo: 4,05
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