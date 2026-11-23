La continuità offensiva del Monza passa soprattutto da Gustavo Varela, autore di nove gol in dieci presenze . Il suo rendimento non è bastato a compensare le difficoltà difensive dei brianzoli, ma rappresenta un riferimento concreto contro una Fiorentina che ha sempre subito almeno una rete nelle prime undici giornate.

Anche l’attacco viola attraversa una fase produttiva: sono arrivati otto gol nelle ultime tre partite, accompagnati da una vittoria e due pareggi. La squadra di Vanoli ha inoltre segnato dieci volte nelle cinque trasferte disputate. Il Gol lascia aperto il risultato finale e tiene insieme la capacità realizzativa dei due attacchi con i problemi emersi nella fase difensiva.

Pronostico: MONZA-FIORENTINA Gol a quota 1,52

Levante-Elche

Il Levante trova in casa la sua principale risorsa offensiva: tredici gol nelle prime cinque partite interne, con entrambe le vittorie stagionali conquistate davanti al proprio pubblico. Contro l’Elche, distante un solo punto in classifica, un avvio incisivo potrebbe indirizzare uno scontro diretto importante per la salvezza.

Il segno 1 all’intervallo resta però la scelta più selettiva della doppia. L’Elche ha perso soltanto una delle sei trasferte di campionato e arriva da due gare esterne consecutive senza reti subite. Il pronostico punta quindi sulla capacità del Levante di sfruttare subito la propria produzione offensiva casalinga, con la necessità di chiudere in vantaggio già i primi quarantacinque minuti.

Pronostico: LEVANTE-ELCHE 1 primo tempo a quota 2,70

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