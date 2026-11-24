Il Bodø arriva dal 4-2 sul campo del Molde , ma sono soprattutto le due serate europee all’Aspmyra a dare peso al segno 1 . Qui i norvegesi hanno battuto il Dortmund per 1-0 e fermato il Lille sullo 0-0. Il LASK ha due punti in più in classifica e ha già vinto in trasferta contro lo Sporting. Trova però un avversario che, considerando tutte le competizioni, ha vinto 13 delle ultime 15 partite in casa .

Pronostico 1 a quota 1,52

ARSENAL - DORTMUND

L’Arsenal ha segnato almeno due gol in 21 delle ultime 22 partite casalinghe della prima fase di Champions. Il Dortmund, dal canto suo, ha subito almeno una rete in tutte e quattro le giornate europee, ma in tre occasioni è riuscito a vincere. I successi per 2-1 contro Sabah e Betis raccontano bene il pericolo per i londinesi, che dopo l’infortunio di Raya dovrebbero affidare la porta a Kepa.

Pronostico Over 2,5 a quota 1,60

COMO - AEK ATENE

Il Como ha segnato 19 gol in quattro giornate di Champions e al Sinigaglia ha vinto entrambe le partite. Fàbregas dovrebbe ritrovare Nico Paz dall’inizio alle spalle di Douvikas. Per il Gol conta soprattutto il rendimento dell’AEK, a segno in tutte e quattro le gare europee. I greci hanno trovato la porta anche nelle trasferte contro Shakhtar e Manchester City, prima di segnare due volte al Real Madrid.

Pronostico Gol a quota 1,60

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