Dopo quattro giornate lo Slovan è ultimo con zero punti e 17 reti subite . Ha perso 6-1 contro il PSG, 3-0 contro lo Stoccarda e 4-0 sia contro la Roma sia contro il LASK. Il Betis, a quota nove, ha già vinto due partite per 3-2, contro Lille e Porto. La soglia dei quattro gol è stata superata in tre gare su quattro degli slovacchi. Il rischio è che gli spagnoli, una volta avanti, scelgano di gestire il risultato.

Pronostico Over 3,5 a quota 1,90

MANCHESTER CITY - NAPOLI

Il City ha segnato cinque gol all’AEK e tre al Lipsia, ma contro il Fulham ha dovuto rincorrere anche in casa. L’1-1 di sabato ha portato a cinque le partite consecutive senza tenere la porta inviolata. Il Napoli arriva dall’1-0 sul Torino e, pur perdendo, ha segnato sia a Villarreal sia a Porto. Senza Lobotka sarà più complicato superare la prima pressione inglese. Una volta trovato De Bruyne tra le linee, però, gli azzurri possono sfruttare gli attacchi in profondità di Højlund.

Pronostico Gol a quota 1,70

FEYENOORD - PORTO

Tre partite, tre sconfitte e 11 gol subiti dal Feyenoord. Dopo lo 0-3 con l’Inter sono arrivati il 3-5 a Heerenveen e il 2-3 casalingo nel derby con l’Excelsior. Gli olandesi continuano a creare occasioni, ma hanno appena perso una partita in cui erano passati in vantaggio dopo due minuti. Il Porto di Farioli arriva dal 4-1 europeo contro il Napoli. Con entrambe ferme a tre punti, chi dovesse andare sotto avrebbe buone ragioni per scoprirsi.

Pronostico Over 2,5 a quota 1,60

Riepilogo