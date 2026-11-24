Arsenal-Dortmund, il pronostico: Gunners favoriti, occhio alla combo
Nella classifica di questa fase campionato della Champions League l’Arsenal occupa il terzo posto con 10 punti (3 vittorie e un pareggio, 2-2, contro il Bayern) mentre il Dortmund è una lunghezza più in basso avendo collezionato 3 successi e un ko (in Norvegia, 0-1, contro il Bodo/Glimt).
Comparazione quote: Arsenal-Dortmund Goal+Over 2,5
I BVB, seppur in campionato, hanno anche loro pareggiato 2-2 contro il Bayern qualche turno fa e quella di Bodo è stata l’unica sconfitta stagionale dei gialloneri dopo aver lasciato la Supercoppa di Germania, il 22 agosto scorso, al Bayern. Sempre ad agosto (ma era il 9) il Dortmund ha battuto proprio l’Arsenal 3-2 ma la posta in palio stasera è diversa e i “Gunners” partono favoriti, Segnano gli uni e segnano gli altri, da provare Goal+Over 2,5, a 2.20 su Eplay24, e NetBet, a 2.30 su Sisal.
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