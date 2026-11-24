Il Lens in Champions League ne ha presi 9 in casa (di reti) dal Como ma anche prima e dopo non è che abbia regalato soddisfazioni. I francesi, considerando anche questo clamoroso scivolone, tra campionato e Champions vengono infatti da 3 ko di fila a cui ha fatto seguito il pareggio casalingo con il Tolosa all’ultima uscita in Ligue 1.