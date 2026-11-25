Altra sfida della serata è Sporting-Manchester Utd con l’esordio in Champions di Mauricio Pochettino sulla panchina dei “Red Devils”. La prima esibizione del nuovo tecnico dello United è stata disastrosa (domenica scorsa 0-4 contro il Liverpool) e anche la trasferta in Portogallo di stasera presenta rischi enormi. Ecco il pronostico di Sporting-Manchester United.