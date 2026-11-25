Il Barcellona arriva dal 3-2 sul Villarreal e in Champions ha già battuto 3-0 l’Aston Villa. Per il pronostico di Baku pesa però il rendimento difensivo lontano da casa: i catalani hanno subito almeno una rete in tutte le ultime 12 trasferte della prima fase di Champions . Il Sabah, davanti al proprio pubblico, ha battuto 2-0 lo Slavia Praga e trovato il gol anche nella sconfitta per 1-2 con il Borussia Dortmund. Flick deve rinunciare a Lamine Yamal per un problema alla caviglia. Il Barça conserva la superiorità offensiva, ma gli azeri hanno argomenti per segnare almeno una volta.

Pronostico Gol a quota 1,60

CLUB BRUGGE - LIVERPOOL

Bruges e Liverpool arrivano allo scontro diretto con nove punti a testa. I belgi hanno costruito tre vittorie consecutive segnando quattro reti all’Inter, tre al Lens e due al PSV. Anche le ultime due gare europee dei Reds raccontano una squadra pericolosa davanti e vulnerabile dietro: 4-3 al Villarreal e sconfitta per 3-2 sul campo del Fenerbahçe. Il 4-0 appena rifilato al Manchester United conferma il momento dell’attacco inglese. Al Bruges, capace di segnare due volte anche nell’unica sconfitta europea contro l’Aston Villa, il compito di tenere aperta la partita.

Pronostico Over 3,5 a quota 1,75

PSG - ROMA

Il PSG ha vinto entrambe le partite europee al Parco dei Principi, concedendo un gol allo Slovan Bratislava e due al Barcellona. La Roma ha segnato in tutti e quattro i turni e porta a Parigi un centravanti che ha appena firmato quattro delle cinque reti giallorosse a Parma. Quando Hakimi e Nuno Mendes salgono insieme, Malen può attaccare la profondità prima che i centrali francesi abbiano il tempo di scivolare in copertura. È il duello che rende interessante il Gol, soprattutto con Dybala e Soulé candidati a giocare alle sue spalle.

Pronostico Gol a quota 1,50

Riepilogo

Sabah - Barcellona | Gol a 1,60

Club Brugge - Liverpool | Over 3,5 a 1,75

PSG - Roma | Gol a 1,50

Moltiplicatore totale 4,20