Le ultime due gare casalinghe del Pisa sono finite 2-2 con il Südtirol e 3-3 con il Palermo . La squadra di Paolo Bianco ha poi vinto a Empoli grazie a Filippo Pittarello, al terzo centro nelle ultime cinque giornate. Il Modena arriva con sette punti in più, quattro successi in sei trasferte e dieci reti segnate negli ultimi cinque turni . Il dato contrario al Gol viene proprio dagli emiliani, che nello stesso periodo hanno incassato appena due reti. Il Pisa, però, all’Arena ha mostrato di poter trovare la porta anche quando deve rincorrere.

Pronostico Gol a quota 1,58

ATLÉTICO MADRID - VIKING

Il Viking ha perso 3-1 a Stoccarda, pareggiato 3-3 con il Bayern, perso 3-1 sul campo dell’Aston Villa e battuto 4-1 il Sabah. Quattro gare europee, quattro volte a segno e sempre almeno quattro reti complessive. L’Atlético riparte dal 3-0 al Getafe, ma in Champions ha raccolto gli stessi quattro punti dei norvegesi e al Metropolitano deve riscattare lo 0-2 contro il Bayern. Con Julián Álvarez e Sørloth candidati a partire insieme, Simeone può attaccare l’area sia in profondità sia sui cross. Un gol ospite darebbe ulteriore peso all’Over.

Pronostico Over 3,5 a quota 1,66

SPORTING - MANCHESTER UNITED

Il Manchester United ha perso entrambe le trasferte di questa Champions, 2-0 a Madrid contro l’Atlético e 4-1 a Como. A Lisbona mancherà anche Matheus Cunha, squalificato dopo la doppietta che aveva deciso la rimonta sulla Roma. Lo Sporting ha già nove punti e ritrova un Luis Suárez fresco dopo il riposo in coppa nazionale. Il colombiano ha segnato quattro gol in quattro presenze europee e può mettere sotto pressione una difesa che ha appena incassato quattro reti a Liverpool. Il vantaggio dei portoghesi parte da questo confronto in area.

Pronostico 1 a quota 2,37

Riepilogo

Pisa - Modena | Gol a 1,58

Atlético Madrid - Viking | Over 3,5 a 1,66

Sporting - Manchester United | 1 a 2,37

Moltiplicatore totale 6,22