Dopo quattro partite disputate la classifica della prima fase dell’ Europa League vede la Juventus posizionata tra le prime otto con 10 punti all’attivo. Tutto è iniziato con la vittoria per 5-0 sul Nijmegen a cui hanno poi fatto seguito i due successi esterni a Vigo (2-1) contro il Celta e ad Alkmaar (1-2) contro l’Az con in mezzo il pareggio casalingo (2-2) contro il Rennes.

Comparazione quote: Juventus-Omonia Goal

Giovedì sera (ore 21.00) bianconeri di nuovo in campo davanti ai propri tifosi per il quinto impegno in questa competizione continentale. Avversario di turno l’Omonia che di punti in classifica ne ha 6, ottenuti mettendo insieme le due vittorie ottenute nelle prime due esibizioni contro Celta Vigo (1-0) e Celje (3-0) a cui hanno poi fatto seguito i due ko contro Benfica (1-4) e Nijmegen (1-3).

La differenza sotto il profilo tecnico tra le due squadre è evidente ma, proprio per questo, bisognerà che la Juventus non prenda troppo alla leggera questa sfida che nasconde comunque delle insidie. La formazione cipriota proverà, verosimilmente, a chiudere tutti i varchi adottando una tattica difensiva e cercando di colpire in contropiede.

Vale la pena ricordare che nell’ultima uscita, a Nijmegen, l’Omonia era passato in vantaggio nel primo tempo subendo poi la rimonta olandese nella ripresa e anche contro il Benfica aveva chiuso in parità (1-1) i primi 45’ per poi capitolare nel secondo tempo. Il segno 1 non può essere messo in discussione (ma, proprio per questo, è accompagnato da una quota irrisoria). Con l’esito Goal non si esclude il successo bianconero ma il premio sale e qualcuno potrebbe anche farci un pensierino. Il Goal di Juve-Omonia Nicosia si gioca a 1.98 su Eplay24, a 1.95 su William Hill, a 1.90 su BetFlag.